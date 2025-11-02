〈社論〉自立自強 拒當強權交易籌碼

台灣問題是當前兩個強權關係中最為敏感議題，但在本次高峰會談卻未被端上檯面。（路透社）

華盛頓與北京領導人峰會在各方預期下召開，整體說來所用時間遠低於各方預判。會後雙方各自透過不同管道說明會談結果，基本上相當吻合，但顯然雙方對話都未曾論及台灣問題。

台灣問題是當前兩個強權關係中最為敏感議題，但在本次高峰會談卻未被端上檯面，自然引發高度關注，同時各方解讀觀點亦是差異顯著。但不論如何，擱置此項議題必然是基於雙方共識，確實是完全無法否認的事實。

台灣政壇與社會長期仰賴美國支持，並且運用各項理由與透過政治操作，刻意迴避與北京直接對話，並且想盡辦法將雙方關係惡化責任推卸到北京身上。綠營執政更不斷藉由華盛頓與北京對話時，在台灣問題上表達堅定不退讓立場，轉移成為支持台灣內部政治消費資本，並且用來強化政治信念與心理武裝。

廣告 廣告

但就目前看來，北京與華盛頓在近期的對話過程中，已明顯跳過台灣議題。面對此種政治徵候，若要說服台灣鄉親，此時無聲勝有聲，而非強權默契盡在不言中，恐怕很難讓社會大眾接受。

在本次強權領導人峰會前，針對雙方將如何應對台灣議題，各項小道消息在西方媒體亂竄不止，川普總統與國務卿盧比歐亦對此有所表態；但在實際對話中，卻未被端上檯面，顯然雙方對此早就經過幕僚研討協商建立共識，此種跡象對於台北來說，確實是嚴重警訊。

北京與華盛頓就台灣問題交手多年，各自底線與立場相當明確，為何雙方能在高峰對話時達成迴避該項議題默契，唯一合理解釋就是當前川普政府無意在應對北京時，將台灣牌當作約制北京籌碼。同樣的，當北京理解並確認華盛頓高層立場有所調整後，自然亦就順勢不再藉由每次透過質問美方對台政策，迫其必須重申立場表態。當雙方深知在台灣問題並無突破空間後，自然就能將焦點轉移到其他具有妥協空間議題，不讓台灣問題可能成為影響雙方互動往來的干擾因素。

綠營執政將「抗中保台」當成維繫政權萬靈丹，屢次將其作為掩飾執政無能的救命符；其所認定的戰略環境為國際社會對中國大陸崛起感到疑慮不安，認為只要聯手他國共同遏制北京必然大有可為。綠營堅持以對抗為政策基調，兩岸關係陷入僵局，溝通管道完全中斷。正因為兩岸步入緊張態勢無法解套，致使國安團隊與執政高層必須無條件扈從美國，完全仰賴華盛頓支持撐腰。

此種完全不知自立自強之戰略選擇，不但完全喪失戰略選擇主動權，更因此被迫讓川普政府予取予求；不論商貿關稅談判，抑或是軍購品項交付進度落後遲不交貨，對美協商毫無討價還價空間可言。

台灣問題是北京與華盛頓雙方關係最敏感議題，但台北如何能夠在涉及本身核心利益課題上具有發言權？整個關鍵就在於台北是否有志氣自立自強，爭取應有戰略空間。

假若政府要對台灣問題獲得發言權，而不只是任人宰割之盤中飧，甚或是強權交易籌碼，就必須能夠同時掌握對北京以及對華盛頓的對話管道與溝通機制。假若台北不能挺起腰桿與北京對話，自然就只能完全聽命於華盛頓任其處置。假若連對美溝通管道亦不得其門而入，那就更無法獲得任何發言權，只能眼睜睜地受人擺弄，根本就無法掌握本身命運發展方向。