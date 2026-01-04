（社論）臺灣應該藉軍演強化社會韌性

世界局勢動盪，持續將近四年的烏俄戰爭，停火協議尚未完成，戰事依然持續；日本首相高市早苗一番臺灣有事論，引起中日關係緊張；俄羅斯接續解放軍之後，在北方四島周邊海域舉行為期二個月的射擊訓練。最新狀況是美國三角洲部隊對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並「抓獲」委國總統馬杜洛夫婦，二人被押送置美國待審，美國將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採豐富的原油資源。

至於被視為地表最緊張的臺海地區，介於美國對臺大量軍售，解放軍東部戰區在去年底實施「正義使命-二○二五」聯合軍演，演習區域將臺灣大部分海域包圍，並且實施了實彈射擊，雖然不是針對臺灣本島進行射擊，卻也暴露了許多前所未有的野心企圖和討論空間。從二○二四年「聯合利劍」到二○二五年上半年「海峽雷霆」，再到剛結束的「正義使命」，中共解放軍已經在臺海舉行了多次的聯合軍演，從剛開始的沒收海峽中線，到現在直接逼近十二浬海域，在悄無聲息中，中共已經臺灣周邊地緣政治動盪的機會，收穫了過去幾十年一直想要的臺灣海峽的一大塊肉。

而當世界頻繁發生戰爭，解放軍已經逼近門口時，臺灣從上到下，卻都穩如泰山，不驚不乍。在海峽政軍升溫，實彈逼近臺灣本土之際，政府高官有人在舉辦離別宴歡飲高歌，有人在操辦人生新婚大事進洞房，民眾則一樣上班下班跨年看煙火，而臺灣股市加權指數竟還一路走高，護國神山攀登史上新高，市場對中共軍演已然逐漸麻木。直接面對挑釁的國軍部隊並未下達部隊全員召回，卻有部隊官兵部隊先接獲總長「召回」訊息，隨後又收到副總長要求「待命」指示，讓產生困惑，不知道應該聽誰的，怨聲四起。

過去外媒曾形容臺灣為「地表最危險之地」，面對國力、軍力都大於臺灣，且在宣布的隔天立即進行實彈軍演，隨時可以進行武力威懾的中共政權和解放軍，臺灣從政府到民眾如此淡定，著實令人費解與不安，也顯示臺灣內部並沒有接戰的心理和實質準備，大家似乎都如先前賴清德總統說的，中共過去幾十年沒辦法攻打臺灣，是因為實力不夠，這次亦然。

其次就是大家都認為背後有美國這座靠山，而美國總統川普針對這次軍演，直言他「不擔心」，且說中國在該海域進行軍演已長達二十年，彷彿這更像是某種「例行公事」，川普之言實際上是以商業模式為基底，在今年四月川習會之前，他可以無視中共圍臺實彈軍演帶給臺灣的危險，但大家應深思及提防的是，未來若在更大的商業利益或交換條件下，川普有沒有可能拿臺灣安全、地位、主權做為籌碼呢？

臺灣各界沒有反應，大家心裡認定沒有危險，其實是最大的危險；而這次軍演臺灣最可惜的，是錯過了一次驗證社會韌性的機會。這次無預警、逼近臺灣領海的實彈演習，正好可以實際操練「小橘書」中的各項課目，讓民眾熟悉真正戰時所要熟悉的人事時地物，以及各種避險保命措施，以期獲得最大的安全保障。

勿謂言之不預，我們不希望戰爭，即使軍演也不樂見，但是戰爭一旦發生，即是毀滅性的結果。政府應該居安思危，未雨綢繆，藉著軍演的機會，讓全國軍民統一思想，確實演練驗證戰時可能狀況，強固社會韌性，不能再如此無感。