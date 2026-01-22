（社論）與魔鬼交易要付代價
針對取得格陵蘭問題，美國總統川普廿一日在達沃斯世界經濟論壇演說時強調，尊重格陵蘭和丹麥人民，只有美國能保護該島，但他不會動武拿下格陵蘭。川普說，格陵蘭「地處美國、俄羅斯和中國之間的關鍵戰略要地，且缺乏防禦」，攸關美國核心國安利益，是他想要格陵蘭的原因，而非因為該島地下稀土礦產。他表示，二戰後美國將格陵蘭交還給丹麥，是愚蠢舉動，丹麥如今不知感恩。日前加拿大總理卡尼訪問中國，與習近平等高層會面後表明將推進加中「新型戰略夥伴關係」，指中國是比美國「更可預測」的夥伴，他與習近平對格陵蘭與丹麥人民的主權問題，「有許多共通看法」。卡尼不滿川普霸道行徑，轉向中國靠攏並不令人意外。但華郵社論批評，渥太華此舉顯得目光短淺，與北京交好終將後悔，對美國總統的不滿，無需轉而迎合獨裁者的主張，華郵的批評值得省思，與魔鬼交易要付出代價的。
台灣在野黨為杯葛執政黨，提出賴清德總統引用憲法判決意旨 案，指控賴總統「賣台」，還在國會殿堂擺上賴總統著龍袍與袁世凱的人形立牌，影射賴為獨裁皇帝，非民主國家總統。對於受邀列席彈劾審查會，賴總統引用憲法判決意旨回函立院，指立院「無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」。國民黨則表示，賴總統拒絕依法行政、藐視民意監督、意識形態治國、帶頭主導惡罷、製造人民對立，缺席是「選擇落跑」，不敢面對全國人民。民眾黨強調，將嚴肅追究賴總統破壞民主的獨裁行為。事實上，台灣實施總統直選，總統的民主正當性高於個別立委。依據憲法增修條文，行政院對立法院負責；憲法並未賦予立法院要求總統「一定行為或不行為」之權力，「立法院職權行使法」規範總統到立法院做國情報告，也已被宣告違憲。總統拒絕出席在野黨彈劾秀，於法有據。藍白縱對賴總統千般不滿，亦無需八度阻撓國防特別預算，只為討好北京，卻不顧國家百姓安危。
美國聯邦眾議院撥款委員會十九日公布國防撥款法案，將撥款十億美元強化台灣安全合作，透過強化台灣軍隊、安全部隊及安全機構的能力，使台灣維持足夠的自我防衛能力，以抵禦脅迫與侵略。此次撥款是執行美國「國家安全戰略」的具體行動，由川普政府部門主動向國會提出預算請求，要國會撥款協助台灣強化防衛。日本自民黨廿一日公布眾議院大選「選舉公約」，重提「台灣海峽和平穩定的重要性」。自民黨在二○二一年的「選舉公約」首度納入台海安全文字，主要是當年時任首相菅義偉與美國總統拜登在會談後的聯合聲明中提到此事。時為自民黨政調會長的高市隨後將「台灣海峽和平穩定重要性，敦促兩岸問題和平解決」納入眾院「選舉公約」。台海安全議題從此浮上檯面，成為國際共識。美、日關注台海安危，藍營一方面推動「國共論壇」、舖排「鄭習會」，一方面力擋國防特別條例，聯中制台，昭然若揭，已逾越政黨競爭常規。國際怎麼看？人民怎麼想？
