（社論）藍加白能反映台灣主流民意嗎？

藍白合跨出一大步，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌前天舉行「高峰會談」，定調從地方到中央全方位合作。鄭麗文宣稱藍加白是台灣主流最新民意，透過雙方合作帶給人民最好政策、最好團隊、最佳治理；她還說，藍白良性競爭，長短互補，使有意為民服務的政治人物展現優勢長才，發揮「一加一大於二」的成效。黃國昌說，二○二六地方選舉，一定會用最大誠意、最好方式選出最強團隊。他挑明自己希望成為新北市長最好的選擇，但會以大局為重，如果有更好的人選，他不會扯後腿，會跳到第一線大力輔選。民進黨人士坦承，藍白聯手會讓部分縣市陷入苦戰。二○二四藍白謀合功敗垂成，如今雙方記取教訓再出發，能否鹹魚翻身，備受矚目。

根據「台灣民意基金會」最新民調，民進黨的政黨支持度為三成一，國民黨二成六，民眾黨一成五，藍白支持度相加超過綠九點四個百分點。從這項最新民調來看，鄭麗文說藍加白代表台灣主流最新民意，並非毫無依據。但兩個獨立政黨間的合作，牽涉雙方的理念與政策，不是簡單的算數問題。新北市長侯友宜就說，如果合作只是表象，意義不大，要做出人民有感的成績。藍白政黨的執政績效，推出候選人的條件形象，能否得到民意認同，才是關鍵。高層合作意向能否說服各自的黨員及支持者，又是另一個挑戰。這也會影響到一加一到底是大於二、等於二，或是小於二的核心問題。二○○四年總統大選，連宋配選前民調大幅領先，結果陰溝翻船，就是前車之鑑。

黃國昌在藍白「高峰會談」中表示，民眾黨、國民黨是兩個獨立不同的政黨，有不同的背景與政策，但不阻礙為這塊土地共同合作。民主政治一定有競合，但政黨不需惡言相向。話說得漂亮，但會後媒體提問鄭麗文的兩岸主張，與民眾黨是否一致？黃國昌答說，兩岸議題是必須面對的重要課題，但社會不要困在名詞或意識形態的糾結，三十多年來他聽過十多種不同名詞的說法，「這些爭論對台灣人民『並非真正重要』」。黃國昌強調，「『最重要』的是如何捍衛台灣的自由民主、法治與人權」。這就是癥結所在：兩岸議題事關台灣民主、法治、人權，當中國發動全球追捕沈伯洋，民眾黨的立場是什麼？當日本首相高市早苗對「台灣有事」，表明構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，卻遭馬英九、洪秀柱痛批，民眾黨又是什麼立場？和國民黨觀點一致嗎？

藍白主席峰會同一時間，民進黨前主席許信良在新書發表場合表示，台灣政治特殊，有不同認同且勢均力敵。台灣民主政府最難克服的問題是，主要政黨想把自己的信仰當成國家基本立場，因此互相敵對，最好仿照德國模式組成「大聯合政府」。問題在於，德國沒有統獨問題，台灣國家認同分歧。鄭麗文在回覆習近平賀電中表示，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，促進台海和平穩定，為民族復興開闢宏偉前程。中方所謂「九二共識」就是一個中國，台灣是中國的一部分，背離台灣主流民意，民眾黨黨員及其支持者，會認同這樣的主張嗎？