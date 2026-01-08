（社論）藍營內部詭異的中國熱

鄭麗文接掌黨主席大位後，中國國民黨加速向中國傾斜顯而易見。從四位副主席李乾龍、蕭旭岑、張榮恭、季麟連的人事布局，到立院黨團取消總召連任限制條款，由傅（山昆）箕同額連任的舖排，可見端倪。日昨鄭麗文率四名副主席拜會前立法院長王金平，聘請王出任國民黨最高顧問，媒體質疑此舉是為修補傳聞黨有意請張顯耀督軍南部選情，引起王金平不滿有關。王年前在高雄舉辦從政五十年感恩餐會受訪時說：「感謝國民黨，但沒邀請黨主席，因為柯志恩才代表國民黨」，洗了鄭麗文的臉。從黨主席競選開始，國民黨內部出現一波波詭異的中國熱。日前藍委謝龍介質詢文化部長李遠，做為中華民國的部長，領中華民國的薪水，為何不敢自稱是中國人？並非孤例，而是中國國民黨結構性傾中的外溢表徵。

一個國家可以有多種民族， 一個民族也可以成立多個國家，這是普遍現象。美國、中國、印度都是典型的多民族國家，美國還號稱民族大熔爐。美、加、紐、澳有相同的文化，使用同樣的語言，但他們不會說自己是英國人。阿拉伯民族在中東地區形成多個主權國家，如埃及、約旦、沙烏地阿拉伯等，共享阿拉伯文化和語言，卻是個別獨立的國家。一個民族不必然是一個國家，一個民族在不同地區、不同政治體系下建立多個國家是常態。 但一個國家卻只能有一政府，這是國際關係中主權國家和國際法的基本概念，即一個獨立主權國家應由一個中央政府代表。中國「這個國家」的招牌已被中共拿走，且獲得聯合國認證。中華民國的部長如果自稱是中國人，就成為中華人民共和國政府所代表的中國「這個國家」的部長，置中華民國於何地？

中共宣稱，世界上只有一個中國；中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府；台灣是中國的一部分。聯合國大會第二七五八號決議，確認「中華人民共和國」為中國唯一的合法政府，在聯合國取代「中華民國」。該決議是決定誰代表中國的「中國代表權」問題，不涉及台灣主權，也沒有提到中華人民共和國與台灣的關係，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣及台灣人民。退出聯合國的中華民國管轄台澎金馬，擁有人民 、領土 、政府 、邦交國與活躍的國際交往能力，是主權獨立的國家，殆無疑義。從血緣來看，台灣是多元族群的移民社會，有原住民、新住民，及不同時期抵台的外來族群，從荷蘭、西班牙、明清時期中國沿海移民，以迄日本治台五十年，二戰後數百萬中國軍民移居台灣，存在血緣、文化認同問題，是自然現象。就像蔡英文首次當選總統所說的，選舉結果向世界證明，台灣人就是自由人、民主人，沒有一個人必須為他們的認同道歉。但就法律層面來看，「中國人」指的是擁有中華人民共和國國籍的公民。謝龍介要中華民國的部長自稱「中國人」，難道要逼官員投共？