〈社論〉藍白合作，民眾黨才能發揮關鍵作用

柯文哲（中）若真想讓民眾黨發揮關鍵作用，就必須學會在堅持原則與務實合作之間找到平衡。(中央社，資料照)

柯文哲交保後不到半個月，便在民眾黨夥伴見面會上開砲，不僅嗆聲國民黨「別高估自己實力」，更批評蔣萬安的營養午餐免費政策是「騙選票」。這番發言立刻引發藍營基層反彈，質疑他是否要再次成為藍白合作的絆腳石。面對這樣的爭議，必須思考一個更根本的問題：民眾黨究竟該如何在藍綠夾擊中找到生存之道？

從政治生態來看，民眾黨目前的處境極為尷尬。在藍綠兩大陣營的對峙格局中，民眾黨既沒有像國民黨擁有深厚的地方組織網路，也不像民進黨掌握執政資源。柯文哲所強調的「關鍵少數」地位，雖是民眾黨的重要政治籌碼，但問題在於，這個籌碼要如何運用，才能真正發揮效果？

柯文哲狠嗆國民黨表面上看來是恩將仇報，但實際上卻反映了一個政治現實：民眾黨如果持續而長期的與藍營站在同一陣線，恐將淪為國民黨的附庸。過去一年來，民眾黨主席黃國昌積極推動藍白合作，許多民眾黨支持者開始質疑，民眾黨是否已變成「小藍」？柯文哲此時跳出來批評國民黨，某種程度上是向基本盤宣示民眾黨仍然保有獨立性，不會完全被藍營吸納。

從戰略角度來看，民眾黨真正的主要敵人應該是民進黨；畢竟民進黨不僅是執政黨，更主導了對柯文哲的司法追訴。柯文哲目前面臨四項司法案件，京華城案三月即將宣判，這些都是懸在他頭上的利劍。在這種情況下，理性的戰略選擇應該是「聯合次要敵人打擊主要敵人」，也就是與國民黨合作，共同對抗民進黨的執政優勢。

但柯文哲必須同時考慮黨內團結、基本盤穩固，以及未來的選舉布局。如果民眾黨完全倒向藍營，固然可以在短期內獲得國民黨的禮讓與資源支持，但長期來看，民眾黨的支持者多數是對藍綠都不滿的中間選民，他們支持民眾黨的理由正是因為它既不藍也不綠。一旦民眾黨失去這個特色，這些支持者很可能就會離去。

藍營對此感到頭痛是可以理解的，國民黨在柯文哲被羈押期間確實展現了善意，不僅沒有落井下石，還積極聲援。大罷免案能夠三十二比零完封，充分展現藍營動員能力，如今柯文哲一出來就開嗆國民黨不要高估自己實力，藍營支持者自然會覺得不是滋味；但國民黨淡淡回應「這是事實」，顯示藍營確實為了大局在忍耐。

真正的問題在於，柯文哲的策略雖然短期內可以維持民眾黨的獨立性，長期來看卻可能兩面不討好。持續批評國民黨會消耗藍營的耐心，最終可能讓藍白合作破局。民進黨雖然樂見藍白不合，但綠白合作的可能性幾乎不存在。柯文哲面臨的關鍵問題是，一旦藍白合作破局，民眾黨在二０二六地方選舉中將陷入孤軍奮戰的困境。

對民眾黨更危險的是，柯文哲似乎過度自信於自己的個人魅力與號召力。他認為大罷免的勝利主要是因為支持者要「救他」，但這個邏輯並不完全成立。支持者願意出來投票，固然有挺柯的成分，但更重要的是對民進黨執政的不滿。如果柯文哲繼續我行我素，不顧藍白合作的大局，最終可能會讓這些支持者感到失望。

政治是一門妥協的藝術，柯文哲若真想讓民眾黨發揮關鍵作用，就必須學會在堅持原則與務實合作之間找到平衡。嘴巴要稍微收斂，行動上不能當藍白合作的絆腳石。這不僅是為了台灣的未來，更是為了民眾黨自己的政治前途。