《社論》行動電源成車廂不定時炸彈 政府不能再裝作沒看見

日前台北捷運板南線發生一起事件，一名旅客隨身攜帶的行動電源在車廂內自燃，瞬間冒出大量煙霧並伴隨焦臭味，造成車廂內乘客恐慌奔逃。所幸現場即時使用滅火器撲滅火勢，並未造成人員傷亡，但仍有約四百五十名旅客被迫疏散、改搭列車，整起事件已清楚顯示，這是對公共運輸安全的一大警訊。

進一步分析，這並非單一偶發事件，而是長期被忽視的系統性風險。行動電源普遍採用鋰電池，若產品品質不良、老化受損，或在高溫、擠壓等環境下，極可能發生熱失控，導致冒煙、起火，甚至爆炸。當這類高風險物品被攜帶進入密閉、載客密度高的大眾運輸工具，其潛在危害遠大於一般日常使用環境。

此次事件發生於夜間尖峰時段的捷運車廂內，乘客密集、空間封閉，一旦火勢失控，後果不堪設想。即使火源來自單一裝置，恐慌本身就可能引發推擠、跌倒等衍生災害。更值得警惕的是，並非每次意外都能如此幸運；若當下沒有乘客冷靜操作滅火器，加上站務人員即時應變，情勢恐怕早已失控。這也凸顯大眾運輸的公共安全風險，不能建立在僥倖之上。

再看國際作法，日本與韓國早已正視鋰電池帶來的運輸風險。日本國土交通省航空局於去年七月初宣布，自去年七月八日起強化機內行動電源管理規範，旅客搭乘全日空、日本航空等航班時，不得使用機上插座或行動電源為裝置充電，也禁止將行動電源放置於行李架上，須全程隨身攜帶。同時日本也明確限制攜帶數量，容量介於一百至一百六十Wh者，最多僅能攜帶二顆，超過一百六十Wh者則一律禁止攜帶登機。

韓國方面，航空與鐵路系統同樣對高容量鋰電池設下嚴格門檻，並透過反覆宣導與實際查驗，強化旅客風險意識。相較之下，我國捷運、鐵路、公車等大眾運輸系統，至今仍幾乎完全仰賴「民眾自律」，缺乏清楚法規、查驗機制與執行依據，顯然與實際風險程度不成比例。

因此，呼籲政府相關單位不能再以「不便民」為由裹足不前。對於高風險行動電源，至少應比照危險物品的管理思維，明確規範禁止或限制攜帶搭乘大眾運輸工具，並同步建立清楚的宣導、查驗與配套措施。即使短期內無法全面禁止，也應針對高容量、來路不明或老舊產品設下明確門檻，降低事故發生機率。

大眾運輸系統的核心價值在於安全與信任，民眾搭乘捷運列車，不應同時承擔來自他人隨身行動電源的潛在風險。這起事件未釀成悲劇，實屬萬幸，但也正因如此，更應趁早亡羊補牢。唯有政府主動介入、建立清楚規範，並落實執行與稽查，才能真正守住公共運輸安全的底線，避免下一次不再只是虛驚一場。