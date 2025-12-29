（社論）被選制綁架的國會 二十年前那場假改革，致台灣民主倒退

許多人正在憤怒於今日立法院藍白立委的荒謬行徑、民粹操作與權力濫用，特別是長期支持民進黨的選民，更感到難以接受。然而，藍白陣營始終以「我們是被選票授權」作為護身符，為其種種亂政辯護。真正該被追問的，卻是：「這些選票，真的還能代表民意嗎？」

經過四次在新國會選制下的選舉，答案已越來越清楚│台灣的代議政治早已嚴重失真，而制度根源，正是二○○年民進黨與國民黨聯手推動的「立委減半」與「單一選區兩票制」。

這場被包裝為「改革」的修憲，其實是一場大黨壟斷權力的工程。席次減半、小選區制，使原本就資源不足的小黨與多元政治力量被制度性排除，也讓剛從威權時代走出的台灣民主，重新被拉回兩黨對決的狹窄框架。

台灣的言論自由曾被國民黨封鎖四十年。解嚴之後，「統或獨」、「國家定位」、「憲政體制」本該在開放社會中充分辯論，讓真理在公共討論中逐漸浮現。然而，第七次修憲卻用選制一刀切斷這個歷史進程，讓多元價值與新政治力量在制度中被消音，台灣就此白白失去深化民主的二十年。

二○○八年開始實施的「單一選區兩票制」，本質上就是「強者愈強、弱者滅絕」的設計。國民黨長期掌控地方派系與組織動員，民進黨則以意識形態與全國動員支撐基本盤，而小黨與新政治力量幾乎沒有生存空間。該選制逼使選民投給「比較會贏的人」，而不是「最值得的人」。

結果是，國會席次雖然減半，劣質政治卻沒有隨之減少；被移除的，反而是許多認真、專業的立委。國會不但沒有更中道，反而更加對立、更加民粹，甚至出現立委在會期中公然前往中國、毫不避諱國安與民意的荒謬場景。

更嚴重的是，「一選區一席」製造了極端的票票不等值。宜蘭四十多萬人選一席立委，六十萬原住民卻能選出六席；馬祖一萬三千人便擁有一席。這已不是保障少數，而是制度性扭曲民主，難以呈現真實的民意。當選民發現「票比較多，席次卻比較少」，這不是民意逆轉，而是制度在作弊。

回頭看二○○五年的修憲，那不是民主深化，而是一場假改革。不論當年投給民進黨還是國民黨，兩黨提出一樣的政見也造成一樣的結果：修憲門檻被鎖死、席次被凍結、票票不等值。台灣今日國會的亂象，不是偶然，而是那顆二十年前埋下的制度地雷正在全面引爆。

更深層的問題，是憲政正當性本身。現行《中華民國憲法》是一九四六年在南京由制憲國民大會制定，從未經台灣人民同意。依國際法「住民自決」原則，台灣本應有權制定屬於自己的憲法，卻被迫沿用一部為中國設計、領土涵蓋他國、政黨旗幟等同國旗的體制。

在國際局勢劇烈變動之際，美、日、韓、菲已形成抗中安全架構，日本更明確提出「台灣有事，日本有事」，這正是台灣重建主權與民主制度的歷史窗口。唯有推動《公民投票法》改革，讓憲法創制權與領土議題回到人民手中，讓人民決定，台灣才能拆除那顆二十年前埋下的制度地雷，重建一個公平、可信、能真正反映民意的國會，讓台灣成為正常國家再邁一步。