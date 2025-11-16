〈社論〉視大陸為境外敵對勢力 徒升台海危機

韓國瑜（左）12日向媒體發表談話表示，如果賴總統真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」。（中央社）

在大陸立案調查民進黨立委沈伯洋後，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應該「站出來維護國會尊嚴」；而韓國瑜則回嗆賴清德是「自己生病讓別人吃藥」，並直指維護台灣安全有四隻腳，已被賴清德跟民進黨打斷了三隻。雙方你來我往，孰是孰非？顯然有探討的必要。

大陸認定沈伯洋發起建立台獨分裂組織，大肆宣揚台獨分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，因此以「涉嫌分裂國家罪」對其立案調查，並宣稱將展開全球抓捕。

就事論事，面對個別立委遭大陸通緝，甚至可能被捕，國會議長理當表態關切。從這個角度來看，賴清德呼籲韓國瑜出面聲援，自然不能說沒有道理。問題是，按照立法院相關法律，院長主要職責是公平處理議事，保障每位立委在院內的言論自由和人身安全，使其質詢問政時不受到恐慌和威脅。而沈伯洋之所以被大陸立案偵查，主要是他成立黑熊學院，從事台獨活動，這些並不是屬於立委院內言論，賴清德要韓國瑜聲援，無異是要求立法院長為立委在院外一切言行背書，而這些言行既不屬立委言論免責權的範圍，韓國瑜也並不認同，他有什麼必要出面維護？

持平而論，大陸能否行使長臂管轄，在其他國家逮捕台灣立委？確實不無爭議，可能性也不高。儘管如此，其影響與其說是國會尊嚴，不如說是國家尊嚴，身為國家元首，賴清德當然責無旁貸。他自己維護不了就要韓國瑜出來維護，難道韓國瑜才是總統嗎？

事實上，沈伯洋之所以遭到大陸立案偵查，不僅是他個人的言行所致，更與民進黨的台獨路線有關。正如韓國瑜所說，攸關台灣安全最重要的「四隻腳」：保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係及維護兩岸和平；賴清德身兼民進黨主席，黨政軍情權力一把抓，卻把四隻腳打斷了三隻腳，試想，民進黨台獨黨綱綁在那，如何保護中華民國？推動大罷免，如何保護民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸關係？

眾所皆知，沈伯洋之所以排名民進黨不分區第一名，正是賴清德所提名。對大陸當局而言，沈伯洋的言行不只反映賴清德的意志，更形同檢驗民進黨大陸政策的指標。同樣的，大陸宣稱要立案偵查沈伯洋，不只是要震懾沈伯洋個人，也無異對賴清德的「務實台獨」路線做出反擊。沈伯洋只是開頭，任何積極推動台獨的人，都有可能被大陸列為對象，網紅八炯和閩南郎最近遭到大陸懸賞，就是典型的例子。

毫無疑問，沈伯洋事件顯示當前兩岸關係仍在持續惡化，要緩和兩岸敵意螺旋不斷升高的狀況，民進黨就必需改變把大陸當做境外敵對勢力的心態，減少以大陸為敵的動作。可以斷言，只要民進黨當局繼續在文化上「去中國化」，在經貿上推動「非紅產業鏈」，在政治上鼓吹「抗中保台」，在國際上衝撞「一個中國」原則，兩岸對峙就會越來越嚴重，台海發生戰爭的風險自然也就越來越高。

令人憂心的是，民進黨當局至今完全沒有改弦易轍、調整路線的打算，反而還要「研議反制中共懲獨跨國鎮壓」。這種硬碰硬的作法非但會刺激大陸採取更強硬手段反制，在國內也得不到主流民意支持，徒然只會使台灣陷於戰爭的危機。