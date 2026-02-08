〈社論〉記取0206大地震教訓，做好防災準備

維冠大樓是1999年921大地震發生之後，大樓補強政策的漏網之魚。(檔案照片)

０二０六台南（或稱美濃）大地震剛滿十週年，這是很多台南人刻骨銘心的記憶。儘管傷痛逐漸平復，但最重要是記取教訓，避免人為（制度）的不足，再次危害居民的生命安全。

二０一六年這場規模大約在六點四的大地震，讓許多民眾與親友天人永隔，許多人必須長時間忍耐無家可歸。之所以如此，除了難以抗拒的天災，更重要的原因是「人為」的制度因素，這些制度包括正式的法律規定，以及非正式的規範或文化，導致許多災民受到難以彌補的傷害。具體而言，九二一大地震前興建的大樓，可能因為建築係數或強度不足，遇大地震就倒塌造成傷亡，或讓大樓變危樓；如果加上建築大樓防災政策或法令落實不足，大樓倒塌的機率還會變高。二０一六年維冠大樓倒塌，就在這種情形下發生。

也可以說，維冠大樓是一九九九年九二一大地震發生之後，大樓補強政策的漏網之魚；甚至在二０二五年嘉義大埔地震數天之後，影響台南市中西區一棟商住大樓變成危樓。換言之，這些大樓、危樓倒塌不會是個案，隨著地震發生頻率變高，類似大樓倒塌的風險也會變高。另一方面，台南大地震之後政府的應變效能是否改善或提升，也是另一個值得探索的議題。

二０二五年一月發生的楠西地震，或可反映地方政府防救災作為長期不足。其一，撤離路線、避難所與相關設施的問題，原本指定楠西國中、楠西國小的避難場所，因地震受損而無法使用（安置）。其二，用餐問題，例如地震後，很多居民家中廚房受損，或因為停電無法烹煮；所以立即需要大量餐點，但地方政府著力似乎有限。

因此，台南大地震十週年應該反思，大地震是否會導致建築或大樓造成生命傷害？政府與民眾是否都準備好如何因應下一個大地震的到來？

基此，兩個關鍵的防災問題是：第一，這些建築危樓或大樓，結構是否已經補強？第二，居住這些大樓的居民與轄區政府，是否有足夠的防災意識，可以保護自己生命財產的安全？雖然政府在大地震後多會重申或增加相關補強政策，以回應輿論壓力；但經常因為許多人為制度（包括法令與態度）的因素，導致政策執行後續無力。這些因素包括都更或重建政策誘因不足，或因管委員或居民難以達成共識，使得政策困境難以突破，導致許多危險因子持續未解或未獲改善。

在此前提下，防災意識必須同步提升，避免因建築大樓的風險，導致居民生命財產的威脅。而提升防災意識所指的對象，不應、也不會只有潛在的災民，政府官員也需要隨時被提醒，因為政府的防救災資源最為豐富。也就是說，除了民眾要自我提醒，也要有人（官員或防救災教育人員）隨時提醒民眾，同時注入應有的防救災（軟體與硬體）資源，以保障民眾生命財產的安全。

問題又在於，台灣不像美國、日本、澳洲等先進國家，從中央到地方政府多設有專責防災機關，可以經常強化防救災政策，除了隨時關注與檢視防救災政策是否不足，也得隨時提醒政府官員、民眾等，隨時注意大樓與民眾居住安全。

綜言之，０二０六大地震提醒我們，對於下次不知何時會發生的大地震，應隨時檢視從整備、減災、應變到復原的人力、物力等資源是否足夠因應；畢竟，關注災害或大地震來臨前的應變準備是否充分，也是在落實防災作為。