《社論》詐團盯上普發一萬元 民眾應提高警覺

普發一萬元自十一月二十四日起陸續開放郵局臨櫃領現，最新詐騙手法便是假冒郵局人員謊稱民眾一萬元已經被盜領或是有人代領，並好心地代為報案，隨後便接到冒稱警察、檢察官等政府官員謊稱被害人涉及詐欺、洗錢等刑事案件，便利用民眾害怕並想尋求協助的心理，稱可以幫忙處理普發一萬元案件，後將存款領出即失聯，讓民眾孤立無援。

刑事警察局指出，近日有詐團假冒政府或金融機構名義致電民眾，聲稱「身分遭盜用登記普發現金」，進而誘導受害者提供個資或財產。

注意三種詐騙手法：一、假檢警詐騙：以郵局通知有人冒領「普發一萬元」為開場，隨即將電話轉接至假警察或檢察官，聲稱被害人涉及洗錢或重大刑案，進而要求交付提款卡、存摺、OTP簡訊密碼，甚至以面交方式繳交大額現金。過程中，歹徒刻意宣稱偵查不公開，阻斷被害人向他人查證之機會。二、騙取金融帳戶詐騙：假稱協助「普發一萬元」登記或代領，要求被害人寄送提款卡與密碼，或借用帳戶進行金流操作。此舉使帳戶淪為詐團人頭帳戶或洗錢工具，受害人不僅蒙受財損，更可能被列為警示帳戶，衍生信用與法律責任風險。三、釣魚簡訊（惡意連結）詐騙：詐騙集團常假冒政府機構名義發送簡訊或連結，以「普發現金一萬元」、「立即登記」等字眼誘導民眾點擊，藉機竊取個資與金融資訊。

民眾牢記【普發一萬防詐】四不口訣：不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息。若有接到普發現金相關的電話或簡訊，千萬不要相信，若有幫忙代為領取或放大一萬元等相關資訊別理會，直接撥打一六五查證；至於普發現金如何領取，可上官方網站 10000.gov.tw 查詢或撥打諮詢專線一九八八查詢。如有疑問也可至財政部臉書、官網查詢相關登記及領取訊息，政府「不會主動」寄發簡訊、電子郵件通知領錢登錄，也「不會」電話要求至ATM或網銀操作轉帳，如看到可疑連結，切記四不原則：不點擊（連結）、不填輸（個資）、不寄送（提款卡）、不轉傳（訊息）。

政府普發現金的相關細節，將會透過行政院官方管道正式公告，不會以民眾的個資遭冒用領取普發現金，而要求你電話做筆錄、交出銀行帳戶給檢警單位監管等，請民眾保持警覺，切勿聽信不實訊息，多一分謹慎，少一分損失！