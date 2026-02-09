〈社論〉讀書誠可貴，老師默默付出更該致敬！

賴總統說「我始終相信教育與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引發教師團體抨擊賴清德「對教師職業不尊重」，要求賴清德道歉。(取自總統府網站)

賴總統日前說「我始終相信教育與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引發教師團體抨擊賴清德「對教師職業不尊重」，要求賴清德道歉；總統府卻又槓上教團，再激起一波漣漪。持平而論，好書固然充滿著智慧，但沒有老師傳道、授業、解惑，恐將流於「思而不學則殆」；尤其是許許多多默默付出的老師不求進名校、不求成名師，他們更該獲得尊敬。

每個人的生長歷程中，都缺不了老師；許多人不管活到幾歲，看到自己的老師，還是會真心誠意地鞠躬禮敬。從幼兒園、小學到大學、研究所，幾乎在畢業時節也都會舉辦謝師宴，畢業學生藉此機會對老師表達敬意與謝意。所謂「名師」並非獲頒師鐸獎、教學卓越獎、教育奉獻獎等等獎項的老師才是「名師」，每一位孜孜矻矻、誨人不倦的老師，都該是「名師」。賴總統所說的「名師」，反而恐怕正是他自己口中追求「名校」、「名師」情結下的狹隘觀念作祟。

廣告 廣告

子曰：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉」，孔子正是抱著這種寬厚的胸懷，立下了「有教無類」這個無數為人師者念茲在茲的教育理念。

遠的不說，東吳大學英文系教授、東吳大學傑出校友林建隆的故事，曾被拍攝為電視連續劇《流氓教授》；東吳大學網站上寫著「二十三歲被提報流氓管訓的林建隆，在獄中發奮苦讀，考上東吳大學英文系，畢業後赴美國攻讀英美文學博士」。林教授改過自新、埋首書卷，他本人堅定的意志固然是他能夠浴火重生的基石，但求學過程中每一位接納他、輔導他的老師，更是他回頭是岸、窺睹堂奧的關鍵牽引力。

尤其他就讀東吳大學時期曾因經濟因素心生輟學之念，但端木愷校長親自修書鼓勵，還籌資送他赴美攻讀博士學位。正是端木校長等老師一點一滴的扶持，造就了林建隆教授的勵志篇章，但社會大眾又有幾人點得出林建隆教授的老師？難道這些老師就不是「名師」、不該受尊敬？

電影《老師，你會不會回來》，也是一部真人真事改編的電影，藝人是元介在劇中扮演的角色王正忠老師，在親眼目睹山區偏鄉缺乏教育資源的窘境之後，毅然放棄在都市任教的機會，決心留在偏鄉「翻轉教育」。另一部真人真事改編的電影《聽見歌再唱》，描述幾位山區部落的小學老師帶領布農族的孩子練習合唱，不但取得佳績，還拯救了學校遭到廢校的命運。

這兩部電影中的老師們，正是許許多多在偏鄉默默付出的老師們的縮影，他們不求名、不求利，盡力縮小城鄉教育差距。賴清德擔任市長的台南市，就有不少偏鄉小校，不知道他心中有沒有敬佩、感謝過這些不是「名師」的偏鄉教師？

擴而廣之，「三人行，必有我師」，意指並非課堂上的老師才是老師，在每個人窮其一生的學習過程中，只要有心，「社會大學」裡隨時可以遇到在學問、道德、工作技能、思考模式等等各個面向讓自己能夠不斷精進的老師。學習是終身之路，有經師，亦有人師，有的老師在課堂傳道、授業、解惑，有的老師就在自己周遭，借用一句電影《食神》裡的台詞「只要有心，人人都可以是食神」；只要有心，三人行也必有我師！

書中學問浩瀚，愛書人可以皓首窮經，殊值推廣；然則，書亦是課堂裡、社會上的老師們費心寫作而成，無師又豈會有書？