《社論》讓「台灣沒事」好好發展經濟！

日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」的說法，導致中日關係再度交惡，更引發中方接連祭出反制措施，加上美國總統川普再次提及晶片生意幾乎都被台灣搶走，是非常「可恥」的說法，可謂挑動台灣現今角色與地位更多的敏感神經。政經爭端未遏，此時更應讓台灣沒事，好好發展經濟為要。

經濟部發布最新十月外銷訂單為六九三·七億美元，較上月減一·二％，較上年同月增二五·一％，主因是人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求旺盛，帶動了客戶拉貨動能持續增溫，但部分傳統產業仍受到市場的競爭及需求動能不佳影響，抵銷了部分增幅。對於未來展望，經濟部分析因國際貿易政策及地緣政治衝突等不確定性因素仍持續干擾全球經貿成長步調，惟人工智慧、高效能運算與雲端資料服務等新興科技商機加速擴張，帶動了我國半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，可望支撐我外銷接單動能的穩健成長。

廣告 廣告

台灣經貿以出口為導向，在一連串的國際政經巨變下，經貿出現的變化，正牽動著台灣每月每季的經濟消長，對台灣而言是重中之重。美國總統川普近日又說，美國手中的晶片產業被拿走，自己並不責怪台灣。有學者對此分析，未來最大的可能，是美國政府將要求台積電去救英特爾。若以目前情勢來看，未來也不無可能朝此發展。

美國對等關稅的持續影響下，台灣近來除了電子、資通這兩個景氣熱絡的產業，受僱人數也較上年增加逾萬人，相對傳統產業的情況就沒這麼好，紡織業年減了五千人、塑膠製品業也年減了二千人、基本金屬業則年減一千人，這是台灣未來必須要面對的挑戰。

近年台灣經濟面臨的挑戰，主要在於產業轉型升級、地緣政治風險，以及人口結構變化，如何克服須有政策帶領，包括：加速產業升級與數位轉型，投入更多資源於AI；綠色能源與高階製造，提升產業附加價值，並推動數位化以提高生產效率。另外，分散市場與供應鏈，積極拓展新興市場，降低對單一市場的依賴，並建立更具韌性、多元化的全球供應鏈。

人口結構變化下，人才的培育與引進將更形重要，除應鼓勵技術人才回流，優化教育體系以培養未來所需的高階技術人才外，並應改善環境來吸引國際專業人才。另外，為因應淨零轉型，政策需引導企業將減碳、能源轉型視為競爭力而非成本，以確保台灣產業在全球綠色供應鏈中保持領先地位。讓「台灣沒事」，好好發展經濟！