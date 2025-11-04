〈社論〉賴政府的社會防衛韌性只是空談

國安會副祕書長林飛帆（左）於國慶日前夕以「以實力促進和平-韌性投資如何嚇阻北京」為題投書外媒。（中央社，資料照）

賴清德總統在國慶演說表示，將增加國防經費並強化國軍戰備能量，還自誇政府所推動的社會防衛韌性政策已明顯獲得成效。他提到，政府在總統府設立「全社會防衛韌性委員會」，透過與民間力量整合災防與防衛，強化軍民協作能力，進而建構全社會防衛韌性。在國慶日前夕，國安會副秘書長林飛帆還特地以「以實力促進和平─韌性投資如何嚇阻北京」為題，投書《外交事務》雜誌大肆吹捧成效，可惜他只想著如何宣傳、卻不敢正視台灣面臨的真正問題！

廣告 廣告

林飛帆提到，威權政體往往會先從民主國家的社會脆弱面下手，好為發動戰爭作準備，從俄烏戰爭就可得知，和平不能靠綏靖主義，尤其戰爭演變速度也提醒，「小型民主國家若要在強權威脅下生存，必須在戰火未起前就完成準備」。他認為倘若台灣落入中共之手，北京將取得印太地區主導權，不僅嚴重威脅美日菲等區域國家安全，更重創全球經濟，因此「台灣的命運並非僅是區域問題，而是全球穩定與繁榮的關鍵一環」。

顯然，林飛帆欲喚起各國對中共脅迫台灣的警覺，同時重申我國正在努力為潛在衝突做最好準備。不可否認，面對共軍威脅，台灣確實不能抱持任何僥倖心理，必須借鏡其他國家的全社會防衛政策經驗，「目標就是讓侵略代價高到任何敵人都無法承受，以嚇阻侵略者意圖」。然而，賴政府只在意如何誇大宣傳，卻刻意忽略要推進社會防衛韌性的當前問題，恐怕到頭來淪為空談。

首先，該文詳述民進黨自蔡英文主政就奠定社會防衛韌性基礎，包括電網強化與兵役和訓練改革等，賴清德進一步以五大韌性工作主軸推進跨領域合作機制。但實際上，台灣正面臨潛在缺電危機，尤其當蔡賴相繼關閉核電廠之後，國內外專家都警告台灣不可能只依賴再生能源或天然氣及燃煤，否則一旦共軍圍堵港口，全台馬上面臨缺電風險。

備受賴清德倚重的和碩科技董事長童子賢就再三提醒，去年台灣能源結構嚴重失衡，再生能源不僅短期內無法成為穩定電源，幾乎仰賴進口的天然氣和燃煤也與淨零減碳的目標背道而馳，因此呼籲政府應考慮重新恢復核電，至少採取務實的「核綠共存」，才能確保穩定供電。況且，台灣正要邁向科技大國，此時穩定的基載電力就成了轉型關鍵。

其次，民進黨反覆提到，所謂的韌性戰略就是讓侵略代價高到侵略者無法承受。不過，賴清德從不敢向國人說清楚，究竟台灣能承受多少戰火摧殘？難道斷壁殘垣是你們爭取台獨的結果？看看烏克蘭，難道教訓還不夠？

最後，民進黨有個通病，就是將和平主張扭曲為綏靖政策，把不同立場者都抹紅為「中共同路人」，完全阻斷任何的和平途徑。綜觀各國，雖強調防範中國大陸的擴張意圖，但也重申維持對話、降低風險的必要性。反觀民進黨的作為，毫無尋求台海和平的跡象，只看到不斷攀升的國防預算與高調大內宣，從未重視當前面臨的問題。

以民進黨宣傳手法可知，林飛帆的投書是配合賴清德的國慶演說，目的是宣傳、而非解決問題。一篇《時代》雜誌的學者評論驚動民進黨，問題不在於該學者的立場，而是直白地戳破其謊言、重擊痛處。當賴政府不敢直視國家面臨的嚴峻問題，所謂的全社會防衛韌性只會淪為笑柄。