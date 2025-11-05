〈社論〉超高齡社會近在眼前 社安網別漏接獨老

本身沒有子女的前監察院長王建煊創辦「無子西瓜基金會」，宗旨就是關懷與服務膝下無子女的長者。(本報資料照)

到今年九月，台灣已連續五十七個月出生人數少於死亡人數，人口數將近五年「生不如死」的連帶現象之一，就是六十五歲以上人口數已占總人口數百分之十九點八，台灣成為超高齡社會已近在眼前；另一方面，台北市有超過四成孤獨死是在死亡三天後才被發現，淒涼場景令人鼻酸。事實上，不只台北市，全台灣都應該將社會安全網鋪設得更加周延，別漏接了獨老。

今年三月，六十五歲的資深藝人張振寰被發現獨自陳屍家中數天，孤獨死的問題一度引起關注。但是，銀髮族獨自居住的現象日益普遍，據推估，全台灣有八十五萬宅僅有六十五歲以上長者居住，其中僅一名老人居住的宅數達到六十五點五萬宅。當然，許多銀髮族住在自有住宅或與親友同住，但仍有許多銀髮族仍是無殼蝸牛，這些長者可能都面臨「何處是我家」的問題。

以台中市而言，六十五歲以上獨居長者約占六十五歲以上人口百分之一點一一，達五千一百多人，其中一百四十七人住進社會住宅，居住率僅百分之二點八。獨居長者若無法住進社宅，又沒有自有住宅或與親友同住，只求能租到房屋，但據崔媽媽基金會調查，僅百分之九的房東願意租給弱勢族群，更只有百分之五願意租給獨居長者。單身長者沒有棲身之所，處境更堪憂慮。

早在二００七年就成為超高齡社會的日本，「住者無其屋」也困擾許多銀髮族，獨居長者往往被列為租屋拒絕往來戶，有房仲業者直言「房東基本上都不喜歡孤獨死」。日本政府為協助獨居長者解決租屋問題，二０一七年翻修「住宅安全網」，協助包括銀髮族在內的社會弱勢族群順利租到房屋。儘管如此，日本仍有七成房東不願租給獨老，也促使日本政府去年再度修法，從房租欠繳解決機制、房客過世後租約解除到遺物處理等層面，減少房東將房屋租給獨老的疑慮。

除了租屋問題之外，許多銀髮族也碰到住宅沒有電梯不敢出門、非必要否則不願出門的窘境，尤其是老舊公寓大多有此問題，而全台灣屋齡超過三十年的老舊公寓卻已達五百萬戶，約為總數的一半。近年來雖然政府補助老舊公寓增設電梯，但由於住戶意見整合不易、基地面積不足、住戶必須分攤經費，甚至一樓住戶還得「讓出」自家空間等因素，成功案例非常罕見。倘若銀髮出不了門變成「宅男」、「宅女」，對身心健康皆有不利影響。未來如何提升老舊公寓增設電梯的成功率，仍待政策面、法律面再加把勁兒。

事實上，銀髮族住的問題，台灣也有民間非營利組織（ＮＧＯ）以公益角色投入。例如，本身沒有子女的前監察院長王建瑄創辦「無子西瓜基金會」，宗旨就是關懷與服務膝下無子女的長者，該基金會辦理的「捐房獻愛心」專案，由基金會免費擔任「安養信託監察人」，捐獻者不但仍可使用該房產，而且在需要他人照顧無法獨居時，由基金會負起照顧責任；捐獻者過世之後，該房產用於基金會的善工之中，繼續照顧有需要的獨居長者，達到「人去愛留」的境界。

除了「無子西瓜基金會」之外，中華長照協會等民間單位也提供獨居長者小型公寓、認養獨居失依長者等服務，但整體而言仍為杯水車薪。面對未來幾年獨居長者沒有最多、只有更多的超高齡社會，朝野應以更積極的心態與做法，讓社會安全網接住每一個需要照顧的長者。