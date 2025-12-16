《社論》迎二○二六 拚經濟、顧民生

迎接二○二六年，台灣經濟仍存諸多挑戰，民眾期待多半聚焦在拼經濟、顧民生議題，希望未來所得能夠增加，擺脫低薪一族。只是地緣政治開始緊張後，全球通膨跟著上升，民生物價高漲且生活壓力未減反增下，全球經濟的消長，正牽動未來台灣經濟的走向。

許多市場報告分析，二○二六年台灣的經濟展望呈現成長放緩但溫和增長的趨勢，受到二○二五年高基期的影響，多數預測成長率將由二○二五年的高位回落。台灣必須認清，全球已出現新一輪的經濟巨變，台灣自然亦非局外人，儘管數據顯示台灣居亞洲主要經濟體首位，但也必須承認，在其他國家加緊直追下，不進則退的事實。

目前台灣的核心動能，多指向AI相關產品與半導體供應鏈出口，事實上，這也是支撐台灣經濟的主要支柱，帶動了民間投資持續擴張的力量。不過，美國高關稅政策、全球貿易需求減速，以及中國大陸消費低迷，都將是主要未來不確定性來源，加上物價與通膨上升，民眾生活壓力的承壓能力，仍是未來台灣必須面對的社會問題。

根據最近澳洲智庫的「亞洲實力指數」，美國在亞洲仍最具影響力，但中國正拉近距離。台灣排名維持第十四，但實力指數較往年下滑，其中經濟為強項，外交最弱。相對東南亞中等強權正在崛起，拒絕在美中競爭下選邊站，這將讓亞洲朝向多元化格局發展。

中國大陸與台灣雙邊貿易的往來，迄今仍屬最密切的國家，最依賴與台灣貿易的區域國家則為新加坡。亞洲如今已是世界最具動能的地區，從年度報告中可看出，亞洲正在轉變。以東南亞多個中等強國來看，目前正鞏固其自身實力、深化區域結盟，而美中的競爭將是區域變革的重要驅動力。

面對二○二六年的經濟挑戰，台灣勢必需要採取多元化布局，以及技術升級的雙軌策略。因應美國關稅與貿易保護，需調整供應鏈布局，加速推動台商回流或轉向東協或美國當地設廠，以降低關稅衝擊，分散地緣政治風險。另以政治現實面，需擴大對美採購，透過增加對美能源及農產品採購，來縮減貿易順差，緩解美方關稅壓力。

AI成長下的產業失衡，將是未來台灣的一大隱憂，如何鼓勵傳統產業導入AI轉型，解決科技熱、傳產冷的雙極化問題，將是政府在大潮流巨變下，另一待解的問題。