《社論》遺產過戶 成詐騙新話術

臺灣地狹人稠，不動產長期被視為最具保值與增值潛力的資產，也因此成為詐騙集團鎖定的目標。近年常見一類「假遺產、真詐財」手法，詐騙集團假冒親朋好友、遺產律師或資深代書，聲稱其委託人多為無子嗣長者或大富豪，名下留有市值數億元的精華區土地或房產，因繼承與過戶程序繁瑣，急需一筆資金「先行墊付」遺產稅、印花稅或地政規費，並承諾事成後給予高額酬金，引誘被害人上鉤。

天上不會掉餡餅，只有設圈的陷阱。詐騙集團往往會用話術包裝成「低風險、高報酬」，並刻意營造時間壓力，聲稱若未即時處理，遺產恐遭沒收或轉移，使被害人失去理性判斷空間。一旦受害者點頭借款，對方即會以各種理由不斷追加金額，直到被害人資金枯竭。

廣告 廣告

近日，北部即發生一起高額詐騙案件。一名男子於去年九月中旬遭一名女性主動聯繫，對方表示需借款處理房屋遺產過戶及代書相關費用，並強調過戶完成後，將給予相當優渥的報酬作為感謝。該名男子未多加查證，陸續以面交方式借款給對方，借出金額高達新臺幣三千四百四十四萬元。其間，對方仍不斷以手續尚未完成為由，要求繼續借款。爾後發現該名女子竟為詐欺慣犯。隨後，對方再度開口借錢，男子要求對方先行返還已借款項，並陪同前往銀行提款，對方卻坦承無力償還，始驚覺遭詐、報警處理。

另外，曾有一名蔡姓律師與業者偽造遺囑，詐騙獨居老人遺產逾一億元，一審判刑二十五年；地政局呼籲地主、屋主可到地政事務所申辦免費的「地籍異動即時通」服務，地所會發送簡訊及電子郵件通知指定的對象。

遺產繼承具有嚴格的法律程序與法定順位，若與死者毫無親屬或法律關係，卻被告知可分得遺產或獲得高額報酬，幾可斷定為詐騙。正規遺產處理流程中，相關稅費多半直接自遺產總額中扣除，或由法定繼承人依法繳納，絕不可能向陌生人借錢「墊付」。凡接獲自稱律師、代書或銀行人員的訊息，務必透過官方管道查證身分，例如使用法務部律師查詢系統查核，而非撥打對方提供的電話或點擊不明連結。只要對話中出現「借錢」、「代墊費用」、「高額佣金」、「過戶後分紅」等關鍵字，皆應立即提高警覺。