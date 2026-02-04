〈社論〉避免再嘗關稅大棒，綠別想甩鍋在野！

在川普的貿易邏輯中，關稅只是他達成政治目標的槓桿，而不是終點。(路透，資料照)

全球經貿局勢近日再被華府關稅大棒猛轟，美國總統川普突然宣布對南韓輸美產品加徵關稅，稅率由百分之十五調升至二十五，理由是南韓國會遲未完成相關協議立法程序。這項舉動不僅震碎國際市場對於關稅穩定性的期待，也為全球供應鏈投下一顆震撼彈，更讓各國意識到即便與川普政府已簽署協議，也不代表風險就此解除。

放眼當前的國際政治舞台，過去那種兼顧恩威的策略似乎已經走入歷史。以往美國外交往往採取賞罰並用的模式，利用強大的市場與軍事實力，在提供安全保障的同時換取貿易利益。現在的情況卻出現了本質上的轉變，所謂的獎勵變得稀缺，取而代之的是更加頻繁且沉重的大棒。

這種轉變源自於美國國內政治氛圍的變遷。對許多美國選民來說，過去那種讓渡貿易利益以換取戰略布局的做法，被視為損害國家利益與納稅人錢財；相比之下，直接揮舞關稅大棒更能讓選民迅速感受到政治人物在為美國爭利。

這種只剩大棒的作風，正迫使各國在不確定性中尋找新出路；法國、加拿大、芬蘭與英國等國領導人近期陸續訪問北京，反映出盟友對美國單邊主義的集體焦慮。各國開始明白，如果繼續將雞蛋放在同一個籃子裡，隨時可能成為強權談判桌上的籌碼。尤其像南韓這樣與美國擁有緊密防衛關係的盟邦，即便已承諾鉅額投資，仍因國內立法節奏無法配合華府期待而遭受懲罰，這無疑給所有依賴美國市場的經濟體敲響了警鐘。

反觀台灣，近期賴清德總統公開呼籲在野黨不要阻撓台美關稅協議的通過，但賴政府目前根本還沒將該項協議正式送交立法院審議，在野黨連審核的機會都還沒有，更遑論進行實質性杯葛。這種在法案尚未進門前就先扣上阻撓大帽的作法，本質上更像是一種預防性的政治操作：執政者似乎想利用南韓的案例，將未來可能面臨的談判壓力或是美方的不滿，預先轉嫁給立法部門。

這種未審先判的指控，反映出執政當局對當前國際形勢的深度焦慮。政府官員或許擔心，一旦協議送入國會，內容中關於美豬、美牛或是基改食品等敏感議題的開放承諾，將引發巨大的民意反彈與政治攻防。南韓的例子剛好提供了一個絕佳的藉口，讓執政團隊可以將原本屬於行政與立法溝通的程序，包裝成一場國家安全的保衛戰。問題是如果行政部門始終不願將談判細節透明化，又不提供充分的配套方案，單靠恐嚇與指責，很難在國內凝聚出足以對抗外部壓力的共識。

在川普的貿易邏輯中，關稅只是他達成政治目標的槓桿，而不是終點。南韓即便承諾了三千五百億美元的投資，關稅依然可以說變就變。台灣目前已承諾讓半導體產業鏈大規模移往美國投資，甚至還提供高額國家信貸保證。這種近乎傾囊相助的做法，是否真的能換來長久的安全與穩定的關稅待遇，目前看來仍充滿變數。如果政府只是一味要求立法院配合演出，卻忽視談判桌上應該爭取的對等權利，最後台灣可能不只丟了產業競爭力，連應有的國家尊嚴也一併賠了進去。

全球經貿環境已經變得高度政治化，任何一紙協議都不再是萬靈丹。唯有強大的內部凝聚力，以及對國際局勢的精準判斷，才能讓台灣在美國關稅大棒中求生存。朝野雙方都應該體悟到，彼此並非敵人，唯有共同面對外部的極限施壓，才能確保國家與人民的利益不被輕易出賣。