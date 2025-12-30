（社論）「鄭習會」隱藏的戰略訊號？

共軍東部戰區前天突襲式發布「正義使命二○二五」圍台軍演，預告昨日在台灣周邊五大區域演習，實施實彈射擊，其中三操演區侵入我國十二海里線。軍演又以火箭發射為由發布飛航公告，限航七空域，射高「無限高」，禁止航空器進入，受影響旅客逾十萬人。共軍演練範圍還鎖定台灣重要港口，意圖切斷能源運輸線。此外，中國十四艘海警船以執法檢查名目，航進我國北部、東部海域，包含金馬、烏坵及東沙外離島，於我國限制水域活動航行，藉灰色地帶襲擾，遂行戰爭邊緣戰略，混淆國際視聽，打擊民心士氣。中國官方稱，演習是針對「台獨分裂活動」與「外部勢力干涉」。藍營要角蔣萬安、侯友宜、柯志恩及民眾黨主席黃國昌，對中共軍演表達嚴厲譴責與抗議，強調軍事恫嚇不利兩岸交流與區域和平。唯獨國民黨主席鄭麗文卻說，民進黨錯誤的兩岸政策，將台灣推向兵凶戰危，台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣。面對中國武力脅迫，竟把槍口朝內，敵友不分至此，人民怎麼看？

鄭麗文表示，民進黨只要下架「反核」、「台獨」兩個神主牌，兩岸馬上能看見和平曙光；她規劃明年上半年出訪北京與華府，優先去北京，因為見了中共總書記習近平後，會有重大的戰略意義與訊息。台灣安全靠實力，還是習近平？藍綠立場南轅北轍。政壇傳聞，國民黨為促成「鄭習會」，可能接受北京提出的條件，包括阻擋國防特別預算，封殺限制中配、兩岸人民往來的國安立法，以及堅定支持「中國統一」等。賴總統表示，雖然國民黨否認「鄭習會」前提要件，如果在野黨沒有理由就去擋國防預算、擋國安法案，要社會如何相信？川普政府宣布對台軍售，中國宣布制裁，隨後啟動軍演。美國指出，華府對台軍售政策歷經九屆美國政府，始終如一，有助維護台海地區的和平及穩定，美國強烈反對美企因此遭報復。阻撓台灣取得國防軍備是中國一貫戰略。藍營挾國會多數，一再阻擋國防特別預算，從源頭封殺台灣所需武器。與中國聲氣相通，難道就是「鄭習會」隱藏的重大戰略訊號？

中共官媒奚落台灣對此次軍演「沒有預警」、「沒有掌握」，事實上國軍對共軍特定船艦、海警船動向的「關鍵徵候」，完全掌握，緊密與各友軍聯繫，交換資訊。國防部適時披露空軍監控共機及海軍監控共艦畫面，採用被動偵蒐不會發出訊號，共機被追蹤、鎖定毫無察覺；也可從本島上空遠距透過光電系統鎖定共機，在不觸發雷達警告器情況下，共機可能並不知道遭鎖定，達到靜默擊殺效果。美國軍事媒體也披露，美軍「尼米茲級」航母「林肯號」打擊群，早已在西太平洋與另一艘航艦「喬治華盛頓號」會合，雙航艦部署傳達美國確保區域安全的承諾，是對中共軍演挑釁的具體回應。朝野應協商儘速審查國防相關預算，持續累積防衛實力，讓中共提高犯台的代價，才能確保國家安全。