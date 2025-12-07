《社論》重啟核電，民進黨應回歸務實能源政策

經濟部核定核二、核三進行自主安全檢查之後，估計再運轉計畫明年三月可送核安會。經濟部長龔明鑫日前透露，核三廠最快二○二八年可以通過核安會審查，啟動重啟程序。近年來台灣受累於民進黨浮誇的綠能政策，供電危機頻傳；今年五月核三廠二號機除役，雖然滿足了民進黨的「非核家園」幻想，但更將供電形勢推上鋼索。如今民進黨看似有意回歸務實，就應該實事求是，以專業思維規劃、執行供電政策。

持平而論，全球高呼減碳、淨零排放，台灣在此方面成效不彰，綠能政策確實是一條必走之路；但也必須依據財務面、技術面、土地及海域承受能力等等各個層面詳實評估、穩步推進。不過，民進黨卻深陷「非核家園」桎梏，操之過急之下非但進度遠遠落後，更衍生諸多弊端，甚至政治髒手伸入將「綠能」變成「『綠』能」，貪腐頻傳，還爆出槍擊案，一片烏煙瘴氣。甚至，本來應該是推進環保的綠能，但為了鋪設太陽光電板、插上風機，讓高雄市大樹區和山里五十一公頃山坡地慘遭「鬼剃頭」、台灣多處良田綠水披上黑鴉鴉外衣、兩個太陽照耀台南七股魚塭、風機襲擾海洋生態…，綠能儼然搖身變成環保殺手。

再者，為了達成「非核家園」政策，民進黨政府大推燃氣發電。且不論燃氣發電造成的甲烷逸出、溫室效應，近日爆出觀塘第三接氣站浮報超過百億元工程費弊案，更是兼具民進黨前立委涉嫌貪腐、環保團體抗議連連雙重弊端，「綠能綠能，多少罪惡假汝之名而行」！

相對的，本來被民進黨視為罪惡淵藪的核電，隨著安全技術進步、核廢料處置得以落實等等進展，近年來歐美日已高唱「核電復興」。即以美歐日爭相拉攏的台積電而言，為了讓台積電熊本廠順利運作，新潟縣知事花角英世日前批准世界最大核電廠柏崎刈羽核電廠重啟案，為「核電復興」跨出一大步。當前台灣也掀起ＡＩ大潮，民進黨政府可曾思考電在哪裡？

事實上，台灣不僅民意和產業界支持核電重啟，在台美商早就表態對重啟核電抱持開放態度，在台歐商也呼籲台灣應明確制定淘汰核能路徑圖或二○三○年之前的核能延役計畫。今年四月，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言更指出，美國準備好協助台灣引進核能既有和新興技術，也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。一向以美國為馬首是瞻的民進黨，聽進谷立言的話沒？

賴清德總統日前針對是否重啟核電的問題，表示在符合安全、核廢料有解、社會有共識三個前提之下，就交給專業處理。以此而言，二○一八年「以核養綠」公投早就勝出，如果其他兩個條件也都過關，賴清德可別又「萊爾」了！