《社論》重視兒少路權

交通事故長年位居我國兒少死因首位，根據交通部統計，近四年平均每年有一萬四七六名十二歲以下兒童因交通事故傷亡，平均每天近三十名學童因此受傷或喪生。

靖娟基金會透過一一三年兒童事故新聞分析報告中發現，兒少交通事故死傷數仍居高不下！兒少整體交通死傷除了近六成為機車事故外，兒少行人事故死傷持續超過千名，對照事故新聞發現，多為汽機車不停讓、兒童衝出等事件，進一步分析道安平台數據，兒少為行人角色而發生事故時，主要肇因六十七%為車輛、三十三%為行人，車輛以未停讓行人為主，行人未依標誌或標線穿越道路的違規樣態，較一一二年上升二‧七倍。

在兒少新聞露出部分，一一三年排除兒虐、性侵等人身安全類別，共有二一二件兒童事故新聞，導致十四歲(含)以下兒童三十死二七一傷。交通事故案件數為八十六件、共造成一一五名兒少死傷，其次為照顧疏忽共四十八名，第三則為食品安全共四十二名。對照道安資訊平台顯示，兒少交通事故仍未顯著下降，行人事故每年持續保持千人以上，其中車輛肇因占近七成、行人肇因占三成，從行人肇因來看，第一名為穿越道路未注意左右來車，共一四二人，再者為未依標誌或標線穿越道路有一一五人，最後是在道路上嬉戲或奔走不定，四十六人。

造成行人交通事故之樣態仍以「車輛未依規定暫停讓行人先行」為主要肇因，次要肇因則為「不當駕車行為」、「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」。

在去年進一步調查發現，兒少交通事故層出不窮似乎也間接影響國小學童通學的情況，目前有約七成學童由家長接送，其中一半的學童表示不願自行通學，主因集中在社區道路安全不足，包括人行道被占用、車輛未禮讓、路口視線死角等，顯示孩子每日通學安全仍面臨挑戰。

外出時，家長需緊握孩子的手，千萬不要在對向道路朝孩子揮手、招手，並確實遵守行人交通號誌及注意孩子動向，更呼籲駕駛人行經路口應停讓行人，以降低交通事故風險。同時，也呼籲政府針對視線死角、標線設計與車速管理進行優化。