社論／關稅談判黑箱 台灣模式自欺欺人

台美經貿磋商從4月美國總統川普宣布對等關稅政策之後，到現在已歷時7個多月，超過5輪的談判，但對照日、韓和歐盟，台灣的談判結果至今未明，要付出對美投資的保護費金額也眾說紛紜，政府有必要適時對企業和民眾說明可能的對美投資金額、項目及相關的稅率交換條件，才能避免不確定因素一直干擾市場，也不要再拿所謂的「台灣模式」來混淆視聽、自欺欺人。

對內遮掩隱瞞 背刺企業

從韓國允諾投資美國3500億美元，日本則是5500億美元來看，美方希望台灣投資的金額再低，恐怕也不會少於2500億美元；介於韓國和日本的中間，也就是3500億美元到5500億美元，更是一般認為比較合理的推估值。不論是2500億或3500億美元，換算成新台幣都高達數兆元，絕對不是一筆小數目，要分多久時間投資以及投資什麼，政府都應透明公開。

行政院所說的「台灣模式」，說得好聽點是尊重企業自主，政府站在協助的角色，以和日、韓政府直接出資的投資區分，感覺好像台灣比較有主導性、合作權和保有尊嚴；但事實上，所謂「台灣模式」，就是政府請客、企業埋單，而且在政府遮遮掩掩、不願把話說明白的情況下，究竟哪些企業會是必須出資的金主，請客內容又為何，到現在大家都一頭霧水。

所以如此，根本問題還是在於台灣在談判過程中一直處於被動和挨打的狀態，但又打腫臉充胖子，不願誠實和國人溝通。政府高舉台灣模式的大旗，要對美國投資請客的同時，最後決定吃什麼的，絕對不是台灣政府，當然也不可能是要被迫付錢的台灣企業，而是由美方決定一切。

台灣企業不是沒有錢投資，也不是不能赴美投資，但政府不能讓企業當冤大頭，除了投資金額和項目，政府對於關鍵技術外移的政策是否鬆綁以及有沒有配套的租稅優惠來回饋企業，其實都應該先凝聚內部共識，和企業充分討論，而不是談判代表先答應美方，回頭再用硬牽牛到河邊喝水的方式脅迫企業就範，這樣的台灣模式，其實完全看不到企業自主的影子。

另一關鍵在於投資美國的交換條件是什麼？是後續232條款中不納入半導體和資通等台灣關鍵產業，還是現行20％的對等關稅有機會調降或不疊加，到現在也不見政府有任何的方向，更別提說明和溝通。這一點讓人十分納悶，就是政府看似積極和美方協商，對內卻是半點也不溝通，試問這樣在對外談判時，如何確保民意？保障的又是誰的利益？

對外被動挨打 出賣台灣

台灣與美國經貿談判7個多月，對內也就黑箱了7個多月，至今沒有人知道所謂台灣模式下的投資金額究竟有多大，除了高科技產業外，是否也包括農產品進口和國防採購等；後續台灣在繳交保護費後，又能得到什麼條件的豁免，是只有高科技業者受惠，還是傳產業也能雨露均霑，7個多月過去，這一切都還是問號，且政府明顯也沒打算要說清楚講明白。

最危險的敵人往往來自背後，面對美國用關稅赤裸裸地威脅，台灣企業不是沒有彈性和應變力，只要知道大概的稅率水準、有心理準備，企業透過調整訂單報價等，可能辛苦，但不至於完全吃不下來，這從今年以來台灣的出口和經濟成長不墜，可看出台灣企業的韌性；台股也是一樣，經過對等關稅的洗禮後，近期也回歸正常。

相較之下，政府對內的遮掩和隱瞞，可能形成後續干擾廠商和股市最大的不確定因素。由於欠缺事先溝通，如果企業赴美投資金額高於預期，或是主要核心技術也要外移投資，對市場信心的衝擊絕對不是一點點；更何況現在沒人說得準，美方接受台灣投資的同時，關稅和232條款是不是會放台灣一馬，萬一結果不如預期，等於是賠了夫人又折兵，得不償失。

關稅談的結果好不好，已經不再是國人最關切的事，政府行政團隊應該要認清一個事實，就是與其用各種模式包裝談判失利的結果，不如就美方提出的要求，誠實面對，提前和企業及全民溝通，至少讓企業可有所準備，市場也能有個底。像現在這樣逃避問題，自己關著門和美方溝通，最後談出的結果在缺乏民意背書下，反可能是背刺企業、出賣台灣。