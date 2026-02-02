〈社論〉陳菊請假、濫設黑機關 人事制度大敗壞

賴清德即使因多年「姐弟情」想照顧陳菊，大可用其他方式，豈能破壞體制做人情？(中央社，資料照)

在監察院長陳菊請假超過一年之後，賴總統終於准她請辭。這固然顯示陳菊不願以「請假到任期屆滿」方式離任，但也曝露她尸位素餐的事實。更值得檢討的是，在民進黨執政下，人事制度的敗壞已形成政府機制運作的重大問題。

陳菊於前年底因腎臟腫瘤開刀，又發現腦血管阻塞，開始請假住院治療。其間雖曾數度請辭，但賴清德認為她「仍有機會替社會服務」，所以不准。日前才傳出陳菊病情已經穩定，將於農曆春節前出院，不料突然出現請辭獲准的消息。

就事論事，因病請假是人之常情，本來不應苛責。按照監察院的說法，陳菊是將核給的病假、事假、休假共六十五天都請畢之後，再請延長病假，天數是兩年內不得超過一年，一切依法行政，看起來也似乎十分合理。

問題是，監察院職司風憲，糾彈官邪，整飭官箴，陳菊身為院長，理當為百官表率。當其中風逾年，語言能力嚴重受損，即使長期復健都未必能夠復原時，就應了解自己已無法勝任院長職務，理當堅決辭職，以免貽誤公務，豈可因總統挽留而把假「請到頂」？如此怎能怪外界質疑？

同樣的，賴清德明知陳菊需要長時間專心復健，卻一直讓陳菊占著位子不辦事，究竟是他認為監察院長職位無關緊要、可有可無？還是他覺得只要符合請假規定，陳菊可以做到任期屆滿？退一步想，賴清德即使因多年「姐弟情」想照顧陳菊，大可用其他方式，豈能破壞體制做人情？

按照法規，到今年七月陳菊任期就將屆滿。她從前年十二月請假到今年一月，也已違反請假「兩年不得超過一年」規定，如果陳菊繼續請假，必然招致外界嚴厲指責，對民進黨的九合一選舉顯然不利，這才是賴清德准辭的根本原因？

事實上，陳菊長期請假還只是冰山一角，九年多來民進黨當局對人事制度的破壞，堪稱俯拾皆是。其中最為人詬病的，當數黑機關。

據媒體披露，自從二０一六年民進黨上台以來，新設了四個部會、五個署級單位、十六個委員會、十三個任務編組型辦公室，加上預定今年掛牌的觀光研訓院，十年來合計成立了三十九個機關單位；各機關職員從二０二一年的十八萬六三八九人，增加到二０二五年的十九萬一四三五人，五年間增加了五０四六人。受此影響，機關單位人事費用當然大幅增加，從二０一七年的四一四二億元，增至二０二五年的五０一九億元，增加了八七七億元。

平心而論，為了處理臨時性、迫切性的特定事務，成立任務型編組的機構，確實無可厚非。然而，組織擴大、人員增加的目的，是要解決問題，而不是讓問題惡化。舉例來說，過去九年多民進黨用盡各種名目，說要搶救少子化國安危機，行政院兩度核定少子化對策計畫，總經費高達四四八四億元，但搶救的結果卻是生育率全球倒數第一。試問，經費用到哪裡？究竟做了什麼事？預期效益為什麼完全看不到？

更荒謬的是，行政院一度辯稱，衛福部在二０一七年四月就成立少子女化辦公室，但衛福部長石崇良日前卻公開承認衛福部從來沒有成立少子女化辦公室，隨後又聲明二０一七年起有任務編組導向的政策型態協調平台，並非實體辦公室。試想，政府花了幾千億的這筆破壞人事制度而且毫無績效的糊塗帳，不該徹底追究嗎？