〈社論〉難道非要見到大陸武統台灣嗎？

民眾關注中共30日對台軍演。圖為台北市萬華區一家二手電視商家播放相關新聞。（中央社）

美國戰爭部日前發表「二０二五年中國軍力報告」，指出二０二七年底前中國大陸具備攻台並取勝的能力；一旦認定有必要對台灣採取軍事行動，可能考慮四種選項，其中「聯合登島作戰」，將是「迫使台灣統一最具決定性的潛在方案」。其觀點顯示，美國認為「中國（大陸）武力統一台灣」越來越有可能，時間點也越來越清晰。

美國自二０００年開始，每年發佈「中國軍力報告」，是國際間少數針對大陸軍事與安全發展所公布的持續、定期、公開、官方評估。其主要內容包括：中方戰略、解放軍使命與活動、兵力現代化目標與趨勢、解放軍全球部署、兵力及科技現代化、美中軍事交流等篇章。其中與台灣關係最密切的，是大陸對台的軍事部署和可能發展。

今年的報告中明白指出，解放軍正穩步推進三項二０二七年目標，包括具備對台灣取得「戰略決勝」、在核武及其他戰略領域對美國形成「戰略制衡」以及對其他區域國家達成「戰略嚇阻」。報告認為，北京若判定有必要對台灣採取行動，可能考量四種軍事方案：

第一，不開戰的脅迫行動：運用一系列破壞性、懲罰性和致命性的軍事手段，並與經濟、資訊與外交施壓相互配合。第二，聯合火力打擊行動：使用精準導彈和空襲，打擊關鍵政府和軍事目標，削弱台灣防禦能力，癱瘓軍事和政治領導，動搖民眾抵抗決心。

第三，聯合封鎖行動：採取海、空封鎖，切斷台灣關鍵進口，進行中長期封鎖行動，並發動飛彈攻勢或佔領離島，迫使台灣進行談判或投降。第四，聯合登島作戰：進行兩棲登陸作戰，突破台灣沿岸防禦，建立灘頭堡，使解放軍集結足夠戰力，奪取關鍵目標或領土，最終實現統一。

就事論事，這些選項在以往的版本中就曾出現，實在不足為奇。值得注意的是，美方認為大規模兩棲登陸作戰對解放軍而言，將是最困難、最複雜的軍事行動；對中國大陸雖是巨大風險，但也是迫使台灣統一最具決定性的潛在方案。

美方強調，雖然北京可能更傾向於採取不那麼激烈的方案，但正為聯合登陸作戰做準備，而且隨著其他方案的選擇空間受限，聯合登陸作戰的決定性優勢「可能會使其成為越來越有吸引力的選項」，使得北京最終認定，這是「迫使台灣統一的唯一審慎選項」。

更令人憂心的是，美方對於二０二七年的解讀，越來越升高。二０二０年報告首次提出二０二七年時，只是將其定義為「技術融合起點」；二０二一年報告則指出二０二七年目標旨在「為北京提供更可靠的軍事工具，以迫使台灣領導依北京條件進行談判」；二０二三年則認為「解放軍正試圖建立一套能整合海、空、網、核的「戰略威懾體系」確保二０二七年能有效執行封鎖和打擊任務；二０二四年認為「解放軍正加速發展智能化戰爭，在二０二七年前建立能對抗強敵的優勢」。如今認為解放軍二０二七年具備對台灣取得「戰略取勝」的能力。

顯而易見，美方現在把二０二七年當成重要節點，認為其對台灣的威脅程度也越來越高。這與大陸至今仍以「和平統一」為基調的政策顯然不符；自然不能排除美國軍方有意危言聳聽以取得更多預算的考量。但台海局勢日益嚴峻，顯然是不爭的事實，為什麼會如此？民進黨當局難道不應該冷靜三思嗎？