《社論》面對境外敵對勢力威脅削弱國防力量只會替敵人降低犯臺成本

最近有陸配在社群媒體表示「請給中國共產黨在台執政機會」一事引發爭議；內政部日前也就陸配能否擔任民選公職的法律爭議明確指出，「中共屬境外敵對勢力」，依中共國家安全法規定，未放棄原國籍者可能被要求「配合情報單位提供資訊」。此一義務與我國《國籍法》對公職人員「排他性忠誠義務」形成根本衝突，當然構成國安風險。

正如海基會副祕書長黎寶文所言，多數陸配確實努力融入臺灣，但問題核心從來不是「個人是否忠誠」，而是「中共政權能否、何時動員其國民配合情蒐」。在極權體制下，任何具原中國籍者都可能被迫承擔協助情報單位的義務，這是一個客觀存在的國安結構問題，不能被簡化成對陸配的抹黑，也不能只被視為法律技術問題，而應置於更大的國家安全架構中審視。

中共近年對臺滲透、網攻、心理戰無孔不入，而部分在野黨卻在此議題進行政治操作，甚至反對提升國防預算，藍白政治人物屢次以「和平」為名，否定國防投資，卻對中共軍費急速擴張、軍機與軍艦頻繁擾臺視若無睹。事實擺在眼前，當敵對勢力不斷增強武力，臺灣卻反其道而行、拒絕強化自身防衛，豈不是替敵人降低武力犯臺的成本？

再看看鄰近的南韓，面對北朝鮮威脅，南韓總統李在明強調，「唯有堅實的安全基礎才能帶來和平」。他宣布，南韓二○二六年國防預算將大幅提高，並投入無人機與機器人等尖端科技。南韓以具體行動展現守護國家安全的決心，身處中共軍事威脅的臺灣，一旦選擇退縮，只會將自己暴露在更高的風險之中。

眾所周知，和平不能靠祈禱，更不能靠自我解除武裝；和平的基礎是具有一定嚇阻能力，讓對岸明白「動武代價高到不值得」。好比家中屢遭小偷覬覦，最合理的做法是換上更牢固的大鎖、提升保全，而不是拆掉鐵門、關燈假裝沒事。

國防預算不只是買武器，更是整體安全工程，包括資安防護、反滲透、社會韌性到危機應變體系，因此反對提升國防，就是反對臺灣變得更安全；削弱國防預算，就是削弱國際社會對臺灣的信任；阻撓建軍備戰，就是向敵人展示我們的弱點。

國防不是少數人的事，而是一項全民工程，更是主權與自由的一道最後防線。在地緣政治動盪的今日，境外敵對勢力最擅長的，就是利用「內部協力者」阻擾必要的國防投入，如果臺灣對這些分化手段猶豫不決，如同親手削弱自己生存的基礎。

因此，政府與朝野都應共同支持強化反滲透法、完善國安審查、彌補法律漏洞，並持續提升國防預算與建軍備戰。唯有展現充足的決心，敵對勢力才會瞭解臺灣是具有自主、堅韌與嚇阻能力的民主國家。

真正的和平從來不是來自軟弱，而是來自明確與堅定，當臺灣足夠強大，和平才會站在我們這一邊；當臺灣展現不屈不撓的決心，區域的和平穩定才能維持。面對境外敵對勢力威脅，拒絕提升防衛力量，就是替敵人降低犯臺成本；只有全民團結，強化國防安全，臺灣才能守住和平、守住民主，也守住自己的未來。