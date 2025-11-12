《社論》面對產業分歧下 經濟的哀與愁

台灣產業在美國對等關稅下造成的營運壓力，近來已日趨明顯，其中尤以傳統製造業承壓為重，相對半導體高科技產業持續成長走揚，從業人員的薪資水準快速拉大。在市場供需決定一切的產業生態下，台灣的產業分歧走向，正形成受僱員工薪資高低有別，增幅距離拉大，迫使產業在轉型的同時，必須面對新經濟巨變下的哀與愁。

政府近日公布今年前九月全體受僱員工經常性薪資平均為四萬七千七百五十一元，年增三％，創下二十五年同期的新高，而累計總薪資達五六·二萬元，年增三·六七％。這項數據值得注意的是，今年的前九月經常性薪資低於平均數的員工比率達到了六九·七七％，也寫下了歷年同期的新高紀錄。

統計分析，傳統產業普遍受到影響，人力持續縮減，其中紡織業加班時數年減三·六小時、月減○·九小時，而石化、橡膠、塑膠與金屬等業別，同樣也出現了不同程度的下降，汽車與零組件業也月減了○·五小時。相對受AI熱潮的帶動下，近來電子零組件與電腦光學製品等產業正持續擴編人力，受僱人數更維持正成長。電子業雖一度出現減班，但也同時在招人，九月呈現的加班工時月減，有可能在於新增一·六萬名員工，使生產能量分散，壓低了加班時數。若累計前九月來看，電子零組件業每月平均加班二七·五小時，創下自民國六十九年以來同期的新高。

傳統產業與AI半導體等電子產業的分化，從數據上已顯而易見，但看全體受僱員工經常性薪資平均為四·七萬，恐怕大多數受僱員工都會因「無感」而搖頭。

若以受僱員工薪資不均的問題來看，此一現象長期持續存在，受僱薪資低於平均水準，也反映了高薪族群拉高了平均值。以行業別觀察，九月經常性薪資較高者包括專業科學及技術服務業、金融保險業，而科技業工時爆量，電子零組件加班也創三十九年新高，相對較低者為住宿及餐飲業與其他服務業，顯示產業間的薪資落差愈趨明顯。

近六年一至九月受僱人數領不到平均月薪的比率持續上升，由六六·七八％升至六九·七七％，明顯受到極端高薪者的影響，而年領不到平均月薪的人數占比逐年攀升，也正顯示高科技與傳統產業景氣走向了兩極化。

台灣低薪現象實已擴大，政府亦需尋求解決之道，包括產業升級與創新，鼓勵高附加價值產業發展，創造高薪工作機會。提高最低工資，持續穩健調整，保障基層勞工的消費能力外，如何強化勞工議價能力，提高薪資分配比重，以及提升教育與技能的培訓，縮短學用落差，讓勞工具備未來產業所需技能，更應強化公平的稅制與分配，透過稅制改革，讓經濟成果更公平分配給勞工。