〈社論〉食安問題爆不停，沒有最壞只有更壞？

儘管高雄市長陳其邁和衛生局官員已為台灣鯛魚排烏龍事件出面道歉，但不僅已造成養殖戶嚴重損失，更讓社會大眾無端恐慌一場。

食安出包儼然已是台灣民眾的生活日常。前一、兩個月爆出的毒雞蛋、非洲豬瘟才剛剛淡出，近日又傳出三級致癌物蘇丹紅再度肆虐；即便是台灣鯛魚排檢出禁藥是烏龍一場，民眾也看到政府的螺絲鬆脫、鬆脫、再鬆脫。去年食物中毒通報案件數創下歷年新高，今年仍是狀況頻傳，難道台灣的食安問題沒有最壞、只有更壞？

俗話說「吃飯皇帝大」，每個人不僅想像皇帝一樣吃得澎湃，更想像皇帝一樣吃得安心。但是，近年來「吃得安心」這個最起碼的要求卻和台灣民眾漸行漸遠，不僅民間業者屢屢挑戰公權力，就連政府部門也讓民眾放心不下。前兩年「雞蛋之亂」有立委爆料，農業部成立的中央畜產會將快要過期的雞蛋做成蛋液銷售；五千多萬顆進口雞蛋因為過期而遭到銷毀，耗費公帑約五點三億元，民眾也只能無奈地吞下這筆帳。

十一月爆發芬普尼毒雞蛋，十五萬顆毒雞蛋流竄全台十縣市，更在知名超市上架。離譜的是，立委王育敏踢爆，衛福部食藥署十一月四日就驗出毒雞蛋，但九日才宣布，這五、六天有多少消費者已經吃掉多少顆芬普尼代謝物殘留超標三倍的毒雞蛋？難道這些消費者都活該倒楣？

日前爆發的台灣鯛魚排事件，肇因同樣也是政府部門螺絲嚴重鬆脫：一個最基層的約聘檢驗員竟然可以修改電腦設定的參數，而且數值相差十倍；驗出「不得檢出」的動物用藥之後，各層官員也沒有確認檢查程序就對外公布，把關機制形同虛設，一路錯到底。被查出是個大烏龍之後，儘管高雄市長陳其邁和衛生局官員出面道歉，釀禍的約雇檢驗員也遭檢方偵辦，但不僅已造成養殖戶嚴重損失，更讓社會大眾無端恐慌一場。

「食安五環」是蔡英文擔任總統時的政策，賴清德就任總統之後不僅「蔡規賴隨」，更升級為「五環二‧０」。雖然政策喊得漂亮，但是當政府部門自己「當家鬧事」，更一再冒出「殺頭生意有人做」的黑心廠商，「食安五環」在民眾心目當中早就淪為一戳就破的空頭支票。

近日又爆出的蘇丹紅案，也再度印證「食安五環」裡的「加重黑心廠商責任」只是個「中看不中用」的口號。根據媒體報導，食藥署十一月查獲進口蘇丹紅的廠商，負責人竟與去年進口蘇丹紅廠商的負責人是夫妻檔。去年的蘇丹紅事件，多家食品大廠中招，使用蘇丹紅的產品早就不知道被多少消費者吃下肚，但進口商竟然可以另起爐灶再來一次，儼然就是一副「法律於我何有哉？」法律都治不了，消費者還能寄希望於誰？

食安事件數據更能感受近年食安崩壞：二０一九年到二０二二年每年食物中毒通報案件數大致在五百件上下，二０二三年增加到六百三十三件，二０二四年更是暴增到一千七百五十件。二０二四年食物中毒患者人數超過九千人，遠多於前幾個年度，其中更包括去年三月寶林茶室食物中毒案六人死亡、檢方查無人為故意或過失的劇毒農藥「托福松」小米粽中毒事件死亡四人。在這些慘痛教訓之後，政府部門面對食安還會一再螺絲鬆脫，民眾就更不知道該信賴誰了！

「考試靠作弊，作弊靠運氣，運氣不好被抓去」，這是小孩之間相互警告考試不要作弊的搞笑順口溜。但是，每個人天天都要吃、餐餐都要吃，食安問題茲事體大，不但絕對不能「垃圾吃，垃圾大」，也絕對不能只是靠運氣！