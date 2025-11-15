〈社論〉高市早苗延續安倍路線鞏固政權

日本首相高市早苗（左）與習近平（右）在APEC會面短暫且拘謹，而兩人的對話議題相當嚴肅。（路透社）

日本第一位女首相高市早苗在今年南韓ＡＰＥＣ峰會大出風頭，憑藉女性特有的細膩手腕與各國領袖交談會面，展現具親和力的「關西式」外交，被日本網友戲稱為「浪花大嬸」，更顛覆傳統日本政治人物的刻板印象。她接連與南韓總統李在明、中國大陸國家主席習近平及我國總統代表林信義等人會晤，連難搞的美國總統川普都讚譽有加，使得她對做好首相職位更加有自信。

眾所皆知，高市的所有政策幾乎延續其政治導師安倍晉三的路線，包括經濟、財稅、外交及國防等，因此當她贏得自民黨總裁時，多數評論都將之歸類為「安倍第三任」。不過，以英國首相柴契爾為榜樣，高市不願被看衰是短命內閣，勢必要走出自己的路，才能在男性主導的日本政壇存活。經過首次的外交洗鍊，高市至少已向日本民眾證明，她現在是領導日本政府的最佳人選。

高市在東京接待來訪的川普時提到，美日同盟是推進自由開放印太地區的基石，將與川普共創兩國新的黃金時代，並強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫片面改變現狀。她還承諾，將於今年提高日本軍費到ＧＤＰ的２％後，持續增加投資國防。此外，高市與川普簽署兩項合作協議，確保關鍵礦物和稀土供應，並當面向川普表示，將會提名他角逐諾貝爾和平獎。高市使用這張安倍牌淋漓盡致，讓他樂不可支。

不過，高市外交重頭戲不在川普、而是如何與習近平交手。當高市當選日本首相時，習近平並未寄發賀電、而是總理李強代行，因此兩人的ＡＰＥＣ會談就成了決定雙方關係走向重要轉折點。

不同於熱絡的「川早會」，高市與習近平的會面短暫且拘謹，而兩人的對話議題相當嚴肅，顯示兩人首次碰面是基於建立工作關係不得不做的選擇。高市表示，「全方位推進戰略互惠關係，並建構建設性且安定關係，我想再次確認這兩項，日『中』關係的大方向」，但也強調兩岸關係維持良好是維護區域安定不可或缺的要素。

習近平則說，希望日方能恪守和履行「中」日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保『中』日關係根基不受損、不動搖；他還提到，「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。他的談話相當有針對性，畢竟高市屬日本保守派右翼，也曾祭拜靖國神社，習近平就是要從歷史角度提醒高市不要搞軍國主義復辟，更不要配合美國壓制中國大陸的發展。

由此觀之，日本與中國大陸的雙邊關係依然會維持「冷和」，目前看不到有好轉跡象。就高市而言，改善與北京的關係不是優先任務，穩定日美關係、尤其是安撫好川普，才是她能否長期掌權的關鍵。因此，繼續推進安倍路線除了能拉近與美國的關係，也能讓黨內派系接受，至少能確保自己的首相職位不會受到其他人的挑戰。

就像美國與中國大陸關係一樣，東京與北京的雙邊關係也有難以消弭的結構性問題，只要能維持穩定使之不墜就不會對日本的國家安全或外交政策造成重大傷害。對高市來說，這將是她處理對日本最具威脅性的鄰國的首要挑戰。對此，她應該會以低調但堅定的手腕，推進與台灣和南韓的緊密互動，形成維繫東北亞和平穩定的合作鏈，也讓自己蛻變成印太地區、乃至於全球新一代的女性政治領袖。