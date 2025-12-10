《社論》高市早苗提出台灣有事 看清中共軟硬兼施手段

日本首相高市早苗提出「台灣有事日本有事」論述，已經導致中日兩國關係日益緊張。媒體報導，日本防衛省對外表示，沖繩附近國際水域上空，一架殲-15戰機自中國航母遼寧號起飛，起飛後使用雷達照射日本F-15戰機。日方指控雷達鎖定飛機已是危險行為，中方反駁這是艦載機例行飛行訓練，甚至已經提前對外發布通報，通報後日本戰機依舊進入訓練區。

媒體報導，為了反制高市早苗言論，中國對日祭出旅遊限制令，甚至延長抵制赴日旅遊，中國三大航空公司宣布，日本航線可以免費退改票期限，由原本十二月三十一日延長至明年三月二十八日。另外，中國不只透過旅遊施壓，也宣布暫時禁止進口日本水產品，這個手段可能造成日本漁業損失慘重！

中國利用軍事手段、經濟脅迫等軟硬策略，持續對日本施加龐大壓力，就是要高市早苗撤回「台灣有事」那句話，但日本不予正面回應，以致中方加大施壓力度，後續發展值得外界高度關注。

對於台灣來說，台灣民眾熱愛赴日旅遊，只是日本著名景點往往人潮洶湧，很多行程常在擁擠人群到處穿梭，人潮一多常會降低觀光品質，例如某些人穿著隨便，只穿拖鞋就在景點趴趴走，某些人說話就像大聲公，大聲嚷嚷行為干擾其他觀光客，甚至還有人隨地吐痰、闖進禁止進入區、站在馬路打卡拍照等。

這些負面行為不限於中國旅客，很多國家旅客也會留下負面印象，只是人潮變少終究可以省下「排隊」時間，這也算是台客赴日旅遊小確幸之一。

其實中日兩國關係緊張，讓我們可以看到一個重點，重點就是，中共軟硬兼施手段，恰好讓台灣人看清中共策略，因為施壓不會只有一種手段，就如同手上有很多「壓力牌」一樣，「壓力牌」不會只打一張，而是先後連續打下來，就看對手能不能抗壓？對手抗壓程度如何？

台灣會不會碰到類似情況，老實說，很有可能，甚至早就經歷過，例如中共解放軍實施「環台軍演」，這跟中日兩國戰機空中衝突很類似，只是我軍方相對比較自制。再舉一例，二○二二年八月，美國眾議院議長裴洛西訪台前後，中國以各種理由暫停進口台灣農漁產相關產品，這也跟暫時禁止進口日本水產品完全一樣，更不用說中國對日祭出旅遊限制令，到現在兩岸旅遊市場還不是冷颼颼！現在看穿了中方手段，剩下的就是政府的因應之道，就像打牌一樣，政府手上也應有多張好牌。