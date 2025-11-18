（社論）高市早苗真心話是一面照妖鏡

日中緊張關係升溫，賴清德總統強調，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定；他呼籲中國克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。賴總統同時呼籲台灣在野黨，應該尊重日本國內政治，不宜負面解讀日本的政治工作。對此，國民黨主席鄭麗文貼文反擊，指賴總統的回應是火上加油，利用國際緊張局勢服務黨派利益，讓台海和區域被推向更危險局面。日本首相高市早苗「台灣有事」的談話，是國會備詢被問到「在台灣海峽遭到海上封鎖的情況下，何種情況會被認定為存亡危機事態？」的回應，事關日本戰略安全，牽涉日本內政問題。馬英九前總統認為高市積極介入台海，讓人產生日本右翼軍國主義復辟的聯想；國民黨前主席洪秀柱痛批高市言論挑釁，把台灣推向危險邊緣，暴露日本軍國主義餘毒未除的本質。高市認為台海穩定影響日本國安，中國主張兩岸事務不容他人插手。藍營反擊高市，幫中國出氣，讓中國振振有詞，卻危害台海現狀。

高市答詢表示，若對台灣發動武力攻擊，並以「戰艦」實施海上封鎖，同時採取其他配合行動時，就可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市發言打破歷任首相對「有事」採取的「戰略模糊」立場，日本親中派有雜音，但《朝日新聞》進行全國電話民調顯示，高市早苗內閣支持率達到六十九％，為歷屆內閣中罕見的超高水準。賴清德說，美國駐日本大使葛拉斯公開支持高市早苗在國會的相關發言，認為有助於美日關係深化，也有助區域安全。葛拉斯在Ｘ寫道：「我們始終秉持共同信念，永遠堅守使命。與七大工業國集團夥伴關係一樣，美日同盟堅定不移地決心維護台海的和平與穩定，做為自由開放印太地區的一環。」葛拉斯強調：「我們強烈反對任何單方面企圖藉由武力或脅迫方式改變區域現狀的行徑。」葛拉斯嘲諷中國駐大阪總領事薛劍「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」，他感謝中方不理性的言行「大力鞏固美日聯盟」。

「台灣有事」談話引發北京不滿，中國藉機興風作浪，在黃海展開實彈射擊，派出四艘海警船前往釣魚台巡航；解放軍報磨刀霍霍，官方接連出招反制，呼籲民眾避免前往日本，建議謹慎規畫赴日留學，多個官媒警告日方收回相關談話，否則付出代價。為緩和局勢，日本派外務省官員訪中。《產經新聞》報導，日方將言明高市發言，並未改變台海和平穩定很重要等日方及日本政府一貫立場，也與一九七二年中日聯合聲明中的立場一致。日本駐中國大使館同時向中國境內的日本公民發布「安全對策」，提醒日本公民外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，結伴同行確保自身安全，帶兒童出門務必格外小心。聯合國二七五八號決議，只處理中國代表權問題，不涉及台灣主權，美國國務院最近重申台灣地位未定論。台灣不是中國的一部分，維護台海和平穩定，是民主國家共識。高市的真心話，是一面照妖鏡，拆穿牛鬼蛇神的假面具。