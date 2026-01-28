《社論》高鐵、社宅、土方… 政策失靈連環爆

賴政府上台一年多，除了專搞大罷免、釋憲、覆議等朝野對抗之外，公共政策乏善可陳，最近更頻傳脫線政策：說好的社會住宅變成土地不夠，下修興建目標；房屋建案蓋到一半，突然因為一紙新制釀成「土方之亂」，建案恐怕蓋不下去；禁止廚餘養豬，處理能量不足費用喊漲，釀成「廚餘之亂」；北宜高鐵經費爆表，不分藍綠前高官齊聲喊停…。政策失靈連環爆，賴政府就多把心思放在公共政策，別再只顧著權鬥了吧！

就理論而言，公共政策是指政府對社會價值所做的權威性分配；公共政策有其強制性，目的在於解決公共問題或滿足公眾需求。為了達到公共政策的目的，從公共問題的形成與建構、確定政策的目的、成本與受益者評估、效益評估、執行方案的釐定與選擇（政策行動）、政策的監測與考核等步驟，都必須經過縝密的規劃與執行，否則不但沒有解決問題，甚至反而讓問題更為嚴重或衍生新的問題，也就是「政策失靈」。

廣告 廣告

如果用大白話來說，政策失靈就是沒有「幫到忙」，反而是「幫倒忙」或「越幫越忙」；賴政府最近的幾項政策，正是如此。

就以社會住宅來說，蔡英文首度競選總統時就大發豪語，結果八年下來變成大跳票；賴清德競選總統時不但沒有修正，反而越喊越大。蔡賴兩人接力「歕雞歸」，賴清德卻只吹了一年多就吹不下去，內政部自編理由把支票大縮水，關鍵原因竟然是「土地不夠」。民進黨喊了九年多的政策，一夜之間才猛然發現基本條件都不夠；人民也被耍得團團轉九年多，才發現蔡英文、賴清德帶著民進黨唬爛畫大餅。

社宅急轉彎，不僅人民看得霧煞煞、在野黨群起撻伐，連小綠時代力量也以「土地都找好了，賴清德總統為何自廢武功？」發聲質疑。而且，近期內政部的政策失靈還不只社宅這一樁，一道自今年元旦起實施的「土方禁令」不但讓建築業者急跳腳，連應該鼓掌叫好的環保團體也批評政策倒退。如果一項政策「順了姑情，逆了嫂意」，還可能是擇善固執；但落到「豬八戒照鏡子-裡外不是人」，恐怕只能說是決策草率了！

說起政策失靈淪為亂源，連行政院長卓榮泰自己也都參上一咖，一句「吃飯不要留廚餘」讓人懷疑他知不知道吃橘子要剝皮？這場廚餘之亂禍起農業部，行政院拍板，卓榮泰拖不了干係；影響所及，盒餐業者喊痛、廚餘處理業者喊漲；焚化廚餘可能製造戴奧辛，不肖業者還偷倒強闖焚化爐；社區則是擔心引爆垃圾大戰，民眾又怕丟錯被罰款。廚餘之亂，中央政府自己討罵、地方政府焦頭爛額，若問這個政策到底誰是贏家？中央和地方政府、一般民眾絕對都不是。

儘管這幾項政策失靈搞得台灣雞飛狗跳，但說起製造大錢坑的政策失靈，北宜高鐵要算是「首屈一指」。曾在蔡英文總統任期八年期間擔任行政院政務委員的張景森直言，當初北宜高鐵規劃報告提出的工程費一千七百多億元，現在已暴增到超過三千五百億元、甚至四千億元；他推測即使北宜高鐵通車，「雪隧一樣塞，還會殺死台鐵」。包括賀陳旦、李鴻源等藍綠部長級官員都反對張景森口中的這個「史詩級錯誤」，就看賴政府會不會懸崖勒馬！

「錯誤的決策比貪汙更可怕」，賴清德、卓榮泰應該好好深思這句話。