《社論》高齡大樓磁磚剝落傷人 政府應積極空拍普查

媒體報導，台北市士林區忠誠路一帶，某棟大樓外牆磁磚出現剝落情況，網友把畫面放到網路，提醒路人小心避開！台北市中山區林森北路某棟大廈屋齡近四十年，再度發生外牆磁磚脫落意外，這次掉到停等紅燈的兩輛汽車！台北市大安區忠孝東路四段某棟大樓外牆下起磁磚雨，民眾紛紛躲開還好無人受傷。

根據統計資料，全台灣平均屋齡超過三十四年，其中，台北市平均屋齡超過三十九年，老屋比例近七成四，占比已是全台最高，這也難怪常有磁磚雨新聞報導。高齡大樓外牆磁磚恐因天氣變化、風雨侵蝕，加上熱脹冷縮以致磁磚鼓脹剝落。近年來，大樓外牆磁磚剝落頻頻發生，以致不慎砸傷行人或砸中車輛。

沒人希望發生天外飛來橫禍，但為何天降磁磚持續發生？為何不能盡速修繕降低意外發生風險？坦白說，外牆修繕工程費十分昂貴，如果外牆嚴重脫落，工程費可能動輒上千萬元，大樓管委會不一定有錢施工，就算當地縣市政府幫忙補貼，但也要多數大樓住戶同意才能開工。

從法令規定來看，公寓大樓外牆「原則上」算是「共用部分」，根據「公寓大廈管理條例」規定，共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔。此外，如果外牆脫落造成他人傷亡，住戶還需負起民刑事責任。

不論怎麼看，車輛、遮雨棚等毀損尚是小事，但若行人傷亡可就「人命關天」！因此，除了靠民眾主動通報之外，各地方政府主管機關也應主動查報，主動通知大樓管委會修繕，甚至訂出辦法予以「補貼」，以減輕工程費負擔壓力，若是遲遲不修繕應予以開罰，但外牆尚未修繕之前，也應設置安全防護措施。

根據「建築法」規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用其構造及設備安全。若是接到通知未如期修繕完成，根據「建築法」規定，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者六萬元至三十萬元罰鍰，管委會也有相關法令規範，若是負有行為義務而不為，違者也應予以處分。

法令已有明文規定，主管機關應該積極執法，切莫等到憾事發生才來處理，建議針對高齡建築執行「空拍普查」作業，利用無人機進行空拍，調查哪些建築磁磚已岌岌可危，唯有如此，才能防患未然，災難發生前就預先採取措施，這樣就能減少磁磚剝落傷人，畢竟人命關天，如果真的不幸發生傷亡，這時才處理恐怕晚了一大步！