〈社論〉1.25兆國防特別預算，綠真心為保台？

國防預算議題在立法院引爆爭議。(中央社)

一點二五兆元國防特別預算近期再度引爆朝野對立，民進黨趁勢對在野黨發動抹紅戰術，國民黨與民眾黨則要求嚴審這項特別預算。事實上，台灣面對中國大陸軍事威脅，在野黨都支持國軍強化建軍備戰計畫，在合理且適度的前提下增加國防經費，但也反對民進黨嚴重破壞兩岸關係，卻又要求增加國防支出的錯誤政策。

根據行政院公布的說法，一兆二千五百億元國防特別預算具有三大特色：一、建構重層防衛體系，打造台灣之盾；二、引進高科技及人工智慧（ＡＩ），加速擊殺鏈，及三、厚植國防產業，打造非紅供應鏈。很顯然，賴清德政府寄望透過快速增加國防特別預算的方式，強化國軍防衛能力以嚇阻共軍對台進犯。然而，這些看似方向正確的政策，卻因民進黨蓄意的政治操作而淪為朝野攻防，賴政府及綠營難辭其咎！

廣告 廣告

首先，賴清德於去年十一月底宣布這項耗費龐大的國防預算，但事先並未與在野黨溝通、討論。更甚者，他在召開記者會向台灣民眾宣布此事之前，竟先投書美國媒體，等於將民主政治的制衡與監督制度棄之不顧。試想，難道台灣民眾和在野黨沒有第一時間獲知這項重要政策消息的權利？還是他想藉著美方施壓在野黨讓預算案成功闖關，藉此討好川普政府以換取過境紐約？

其次，從行政院正式公布這項特別預算草案，到國防部長顧立雄前往立院外交國防委員會進行說明，前後將近兩個月，立委與台灣民眾此時才稍微知道這項預算案的部分非機密項目；綠營在這段時間對在野黨恣意抹紅，卻刻意忽略行政院必須向立法委員提供相關資料的基本義務。這種操作讓人看破民進黨刻意把國安議題當成惡鬥在野黨的輿情動員工具，並藉此挽救賴清德因大罷免、大失敗導致支持度直直落的難堪頹勢，更令人質疑是否真心為了保台？

再者，由於俄烏戰爭持續不斷，致使多項美國對台軍售案延宕，許多早已成案付款的項目不是延後完成，不然就是再往後拖延，國軍建軍計畫因此嚴重落後，連帶也影響部隊接裝與訓練。就以攸關我國空中掌控權的Ｆ十六Ｖ戰機為例，原訂二０二四年起分批交機、二０二六年完成交付的時程，至今交機數量卻是零，等於今年完成此一項目的可能性趨近於零。

此外，國民黨立委徐巧芯表示，根據國防部提供的資料，美方對台軍售積欠金額高達新台幣六千五百九十億元，這些都尚未完成結案，賴政府此時又推出一點二五兆元鉅額軍購，究竟只是為了討好川普，還是填補國軍戰力短缺？賴政府不檢討如何要求美方儘速履約，卻一再推進採購案，根本就是本末倒置的作法！

更離奇的是，近期傳出食品零售商賣子彈、茶葉商維護海軍司令部伺服器等光怪陸離的現象。面對外界質疑，國防部不能以「只要能履約就好」塘塞，更該徹底釐清真相，否則就是對不起流血流汗的國軍弟兄。

面對中共謀台意圖，台灣民眾當然支持政府強化國軍建軍備戰的各項政策，也深知要捍衛國家就必須付出相對代價。但隨著兩岸軍力差距逐漸偏向中國大陸傾斜，台灣除了積極強化防衛能力之外，更應尋求避戰的最佳策略。既然賴清德明白戰爭沒有贏家，就該從解決兩岸歧見著手，徹底根除台海衝突因子，才是捍衛台灣的正道。