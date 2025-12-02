《社論》1.25兆國防特別預算 讓台灣製造變重要角色

媒體報導，總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，說明台灣將編列新台幣一‧二五兆元國防特別預算，預估未來八年，從二○二六年至二○三三年投入預算，以便打造台灣之盾、先進防空系統等國防力量。賴總統宣布之後，行政院通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，不過，由於朝野雙方沒有共識，因此，立法院程序委員會進行表決，最後藍白陣營以十票超過綠營九票暫緩列案。

面對當前兩岸情勢，兩岸關係只會更差不會更好，甚至中國軍事演習已成常態性，舉例來說，今年四月中國人民解放軍進行軍演，代號為「海峽雷霆2025A」，軍演地點就在台灣海峽中部、南部等附近海域。中國國台辦指出，這次軍演主要目的就是遏止台獨勢力。其實老共隨便找理由，都可以進行軍演，但對我國國防來說，就必須務實以對，我國向美國採購軍事武器注定成為必要選項。

但新台幣一‧二五兆元國防特別預算，不應全部投入採購美製軍備，「台灣製造」應扮演重要角色，國防部軍事預算應採「雙軌制」，除了購買美制武器之外，也應想方設法自主研發，甚至提高軍備自製率，因此，國防特別預算應包含「台製軍備」預算，藉由「台灣製造」，致力發展自主國防工業，結合民間企業強大實力，軍民合作發展國防科技。

現階段台灣已有國防工業基礎，但還需擴大規模形成產業鏈，唯有如此，才能呼應賴清德總統所言，增加國防預算支出，不僅提高戰力及國家安全，也是壯大國防產業發展，甚至成為增加國民所得重要途徑。

台灣本身就是海島國家，四面環海，一旦發生戰爭，特別是消耗戰、台灣遭到封鎖等，最終都需自主生產各式武器，這樣才能長期對抗來犯敵軍。值得注意的是，最近國造潛艦海鯤號又上新聞，在野黨批評，測試總是「丟三落四」，舉例來說，例如海鯤號海試沒有船錨。

台灣首艘國造潛艦不會完美無缺，畢竟以前都沒有製造經驗，當然，第一艘會出現一堆問題，建議國防部「虛心受教」，重點是檢討改進，有問題就改過來，直到解決問題為止，問題解決後就能大量製造潛艦，如此一來，透過自主研發生產就能扶植我國防工業。

古代「孫子兵法」記載，「勿恃敵之不來，恃吾有以待也；勿恃其不攻，恃吾有所不可攻也」，我們必須居安思危，事先做好萬全準備，才不會讓敵軍找到犯台機會。