《社論》AI擬真詐騙橫行 防範受害

因應假冒名人詐騙案件日益猖獗，詐騙集團結合人工智慧（AI）影片生成技術，製作假冒公眾人物擬真影片行騙的最新態樣，呼籲全民提高警覺、強化識詐能力，防範受害。此外，為防範普發現金一萬元詐騙，刑事局提醒民眾堅守「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，一切以官方資訊網站（https://10000.gov.tw/）公布內容為準。

依據「一六五打詐儀錶板」最新統計，今年十月全國平均每日受理詐騙案件四四一件，財損新臺幣一億九四九六萬元，較去年同期（五八五件、三億八九六六萬餘元）分別下降二十五％及五○％。詐欺手法受理數前三名分別為：網路購物詐騙，占三○‧二九％居首；其次是假投資詐騙，占十一‧一八％；再者是假交友投資詐財詐騙，占八‧○七％。若以財損金額觀察，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達四十一‧○九％；其次是假交友投資詐騙，占十九‧○一％；最後是假檢警詐騙，占十六‧九六％。

假冒名人贈書詐騙：詐騙集團以名人贈書、公益回饋或限定贈品作為誘餌，透過臉書等社群廣告引流，進而邀請民眾加入LINE好友或專屬群組，營造「獲利截圖」與「成功案例」穩定獲利假象，隨後假稱配送商品以詐取個人資料，甚至逐步誘騙民眾交付投資資金，最終造成財損。

假冒名人推銷商品詐騙：歹徒冒用名人肖像、影片或偽造帳號，以「職人監製」、「專業團隊」等名義販售保健食品、減肥產品或其他生活用品，並透過通訊軟體持續詢問身體狀況、提供個別建議等方式建立信任，並以限時優惠、庫存緊張等壓力促成匯款。消費者除財損外，亦可能因收貨來路不明產品而對健康造成風險。

假冒名人投資詐騙：詐騙集團假冒財經專家或企業領袖之名義，在社群平臺成立投資群組或製作廣告、貼文宣稱掌握內線消息，佯稱高報酬、短期大幅獲利，爭取信任，再安排專人私訊接洽或至住處面交收取投資款。常見遭冒用之名人包含黃仁勳、謝金河、張忠謀、張國煒等。

AI生成影片詐騙：歹徒擷取名人既有影像或語音素材，運用人工智慧合成擬真影片或語音片段，製作看似「本人代言」之短片或直播截圖，用以背書商品或投資標的。該類手法結合社群演算法推播，擴散速度快且辨識難度高，易讓民眾在未查證下產生信任，進而下單或匯款，發現被騙。

隨著AI技術快速普及，詐騙手法也更具迷惑性。若民眾再發現類似廣告，可透過數位發展部「網路詐騙查詢通報查詢網」通報下架，共同防堵詐騙訊息，同時也應養成「看到名人影片先懷疑」的習慣，不貿然點擊連結或加入不明群組。政府應強化跨部會合作、即時下架可疑內容，讓科技助防詐、不助詐。