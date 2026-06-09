《社論》AI時代 供應鏈的市場競爭力與產業衝擊
AI時代，誰能掌控供應鏈即可能掌握大半個市場競爭力。輝達執行長黃仁勳近期訪問台灣與韓國，核心目的即在於鞏固AI全球供應鏈，並為明年龐大產能提前布局。台灣供應鏈已在全球高科技產業中扮演關鍵角色，美中關稅戰與全球貿易政策迎來新一輪洗牌效應的同時，台灣除了面對供應鏈重塑的市場大變革外，也應關注產業兩極化的衝擊。
黃仁勳此次訪問台灣，除了主要出席今年的電腦展，深化與台灣晶圓代工及伺服器供應鏈的合作，並強調AI時代在台建置資料中心與超級電腦時，充足且穩定的能源與基礎設施供應為一大關鍵。訪問韓國則主要拜會三星、SK海力士、LG等當地供應商與合作夥伴，聚焦在高頻寬記憶體的穩定供貨、AI資料中心建置，以及AI與機器人技術的跨界合作。
台灣供應鏈在全球高科技產業中已扮演關鍵角色，由於台灣在半導體與AI聚落上相當完整，擁有從晶圓代工、封裝測試到AI伺服器代工的完整上中下游生態系，群聚效應極強勁。加上高彈性與工程研發速度，台廠在這方面具備極高的客製化能力與快速量產實力，因此能配合國際大廠進行緊密的共同研發。目前在去中化與資安要求高的地緣政治趨勢下，台廠國際信任度高，且是美系及歐系科技大廠的首選夥伴。
儘管如此，由於台灣產業近年已高度集中高科技，此一單一產業的形成，對經濟與出口將大幅依賴半導體與高階硬體製造，倘若AI需求放緩或技術架構面臨顛覆，風險將相對較為集中。加上近年全球資源與地緣政治的風險，台灣面臨缺水、缺電、缺工等五缺內部資源的限制，對外則身處美中科技戰核心，容易受到兩岸情勢與關稅政策波動影響。另外，台灣長年以來多以代工為主，在關鍵零組件及核心軟體生態系上仍高度依賴國外，缺乏軟體與品牌的主導權，也是對台廠另一重要衝擊，這是不可不慎之處。
目前美中關稅政策的衝擊，已經不再是單純的交稅問題，而是一道強迫重新排列組合的難題，對台廠而言，技術領先的科技巨頭，已被迫走向全球分散式的製造，儘管目前還保有市場上的主導權，但須承受高昂的營運成本，相對傳統產業與中小企業，則必須在目前有限的資源下，快速尋求轉型或配合產線外移。
長期來看，以目前全球油價大漲導致貿易壓力增加，將迫使台灣必須加速推動能源轉型，減少對化石燃料的依賴，以提升經濟韌性，在產業逐漸走向兩極化的今天，供應鏈的市場競爭力，未來也勢必將形成台灣另一項產業衝擊。
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