《社論》AI詐騙將成新主流！中高齡應懂因應之道

AI（人工智慧）科技時代已經悄悄來臨，AI能夠生成各種答案、作品、資訊、藝術、學術、情境等，令人感到AI科技真的無可限量，只要有AI萬事皆可達成！如果民眾不會使用AI科技，未來可能面臨淘汰出局命運，然而，沒想到詐騙集團動作更快，早已開始使用AI詐騙民眾，例如設計「假的」公眾人物影片進行詐騙。

此外，AI可能設計「假的」專家狂騙錢包，詐騙集團盜用專家的影像、聲紋，利用網際網路四處傳播，一旦民眾相信假專家的話，自然就會進入金融詐騙或行銷陷阱當中。其次，設計各種「假的」家人聲音，謊稱因為車禍意外急需一筆資金，通常生成的聲音不一定雷同，但是亂槍打鳥之下，還是有人信以為真以致受騙。

根據觀察，自二○二四年開始，AI生成「假的」影片越來越多，不但更新速度很快，如果舊的頻道刪掉之後，又會從新的頻道跑出來。因此，很多人就會不知不覺受騙上當，甚至有些影片內容有真有假，社會大眾根本難以分辨出來，以致容易信以為真，最後自然落入陷阱花錢消災。

AI詐騙浪潮越滾越多，如果繼續讓放任不管，將會出現一種社會亂象，那就是大量的AI假專家欺騙民眾，造成社會大眾不相信專業，真正的專家反而遭受民眾質疑，人與人之間也會產生不信任感，久而久之「不信任」就成為常見的人際關係。

值得注意的是，台灣中高齡族群普遍存在「數位落差」，對於AI科技往往不了解、不認識，以致容易落入AI詐騙陷阱之中。總之，AI詐騙將成新主流，新的詐騙模式正在成形！因此，政府應當盡快加強宣導，如何預防AI詐騙模式，舉例來說，AI生成影像可能出現動作持續重複、臉部表情不自然、說話語氣太僵硬等，先從辨識AI生成影像開始，只要能夠看出來就能事先提高警覺。

但重點在於，中高齡族群不懂AI最易受到AI詐騙，因此，不論是中央政府或是各地方政府，也應提供中高齡族群「反AI詐騙課程」，透過深入淺出課程進一步了解，例如現場實際模擬詐騙模式，讓這些老人家懂得甚麼叫作AI詐騙，懂了以後才能預防詐騙，懂了以後才能知道如何自保。