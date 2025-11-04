《社論》AI、傳產兩樣情 審慎因應市場新樣態與衝擊

全球經貿持續受到關稅不確定及地緣政治風險等牽制影響，近來傳統產業正面臨減產、裁員，甚至關廠及員工失業等巨大挑戰，相對高科技AI人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技商機持續成長，兩極化發展及產業轉型，將成為未來市場新課題，此一衝擊與契機，台灣務必審慎因應。

我國半導體先進製程及伺服器相關供應鏈近來仍需求不墜，加上第四季進入歐美年終銷售旺季，可望支撐外銷接單及製造業生產動能，另加上零售業及餐飲業隨百貨週年慶銷售旺季到來，相關商機挹注，預期部分高科技及服務產業營業額年增率可望轉呈正成長。

值得注意的是，國人失業率近來有攀升現象，以行政院主計總處公布的八月就業調查報告來看，國人失業率為三·四五％，是近十二個月以來的最高。主計總處分析，隨著畢業生求職季開始，失業率也呈現季節性上升，另因台美對等關稅效應的浮現，都成為因素之一。八月失業人數為四十一萬多人，其中因就職單位業務緊縮或歇業而失業者就佔了三千人，而剛開始求職及對原有工作不滿意而失業者也增加了二千人左右，失業率升至三·四五％，其中又以青年族群失業率為高。

受經濟景氣波動、產業結構轉型，近期台灣失業率的上升，包括傳統產業衰退、數位化自動化影響，還有人口結構的變化，少子化、高齡化等長期結構性因素，正讓就業市場也面臨結構性的變化。

要解決台灣失業率問題，是個複雜且涉多層面的挑戰，需政府、企業及勞工共同努力，包括強化產業競爭力與結構轉型，加速推動創新產業、發展高附加價值，如人工智慧（AI）、半導體、綠色能源、生技醫療等產業，創造新型態的知識密集型工作機會外，亦應鼓勵數位轉型與自動化升級。儘管短期內可能減少部分勞力密集工作，但長期需引導企業將資源投入高階製程，同步培養能操作和維護新科技的專業人才。傳統產業近來面對的市場挑戰，政府應予協助轉型升級，提供技術輔導與資金協助，幫助傳統產業進行產品差異化與價值提升，以避免市場殘酷的低價競爭。

目前面對未定的美台關稅談判，傳統產業就業量已大幅縮減，畢業新鮮人找工作將更加困難，如何輔導企業朝向服務化與智慧製造發展，以穩固既有就業基礎，提升勞工素質與改善學用落差，都是面對AI、傳產兩樣情下的新樣態，務須審慎因應的新課題。