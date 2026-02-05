《社論》GDP成長率創十五年新高，人民無感！

根據行政院主計總處日前公布的最新統計，二○二五年全年台灣經濟成長率推估高達百分之八點六三，不但較預測數多出一點二六個百分點，更創下十五年來新高。百分之八點六三的成長率應該是個令人雀躍、鼓舞的亮麗表現，但現實面卻是絕大多數台灣人民對百分之八點六三的冰冷數據完全無感，甚至反而對台灣更加扭曲的經濟結構深感無奈與不平。

說百分之八點六三的高成長率是絕大多數台灣人民無感的冰冷數據，絕非潑台灣冷水。君不見，去年十一月底主計總處公布的數據，二○二四年全體受僱員工全年薪資平均數為七十三點二萬元，創下有此統計以來的新高，但是卻有百分之六十八點七五領不到這個平均薪資，僅低於二○二二年的百分之六十八點九一。高薪階層與一般受薪階層的薪資差距越拉越大，一般受薪階級當然視高經濟成長率為無感數據。

許多台灣人凡事都喜歡跟南韓比較、好想贏韓國，但最近一項數據，卻讓自嗨於去年百分之八點六三高經濟成長率贏過韓國、台灣人均ＧＤＰ超車日韓的台灣人感到臉上無光。這個數據是，南韓大學畢業生比台灣高出約百分之四十一點一，在非中小企業也高出約百分之三十七。賴清德總統去年在一個青年論壇中表示，青年是國家未來的棟梁，青年的聲音應該要被聽見、被理解，也應該被重視；如果賴清德總統還記得他自己說的這句話，就趕緊想辦法拉高年輕族群的薪資吧！

說起年輕族群的無奈，也不只薪資偏低這一樁。在中央銀行打房之下，房價漲幅收斂，但二○一六年到去年這段期間，台灣住房新建案漲幅高達百分之一百零五，房屋租金也是水漲船高，連帶拉抬消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率。年輕族群想在六都買房，面對的房價所得比最低九點三八（台南），最高十五點四一（台北），也就是得不吃不喝九年多到十五年多才買得到房。

房價高漲如斯，年輕族群如果不是發筆不小的意外之財，或有家長、長輩「贊助」，這輩子買房要不是負擔沉重，要不就是想都別想。低薪、高房價，即使高經濟成長率卻也拉不高薪資，去年九月公布的一項「遠見民調」結論是，十八歲到三十四歲年輕族群普遍覺得未來三年的日子會愈來愈辛苦。讓人更憂慮的是，期待階層翻轉的弱勢青年會不會更難爭取到機會？

無論從年輕族群、還是從台灣整體觀察，絕大多數受僱員工享受不到高經濟成長帶來的薪資成長，根結其實就是老生常談、但民進黨政府始終沒有有效對策或根本不想改善的產業發展高度失衡。就從主計總處的分析來看，去年百分之八點六三的ＧＤＰ成長率，貢獻最大的就是ＡＩ供應鏈的強烈需求，高科技電子產業不但是商品出口強勁的動力，也是維繫企業投資動能的關鍵。

但話說回來，雖然高科技電子產業已成為台灣經濟的擎天一柱，但半導體產業僱用人數卻不到全體受僱員工的百分之三，就算加上電子製造業也才百分之六點五左右。簡單來說，去年台灣高經濟成長率來自於高科技電子產業，造就高科技電子產業受僱員工可以領到鶴立雞群的薪資，但另一邊卻是人數居高不下的無薪假傳產勞工。賴總統樂於提到台灣經濟成長率創十五年新高、樂於大談ＡＩ，但聽在絕大多數台灣人民的耳中，卻只留下了一個鬱悶罷了！