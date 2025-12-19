社運人士遭暗殺引發示威 孟加拉人闖兩大報社縱火

孟加拉民眾12月18日深夜闖入《黎明日報》辦公室破壞及縱火，軍方派員守在報社外戒備。美聯社



孟加拉再爆示威，因去年民主起義的一名運動人士近日身亡，憤怒的群眾18日深夜闖進兩家主要報紙的辦公室並縱火，導致多名記者與其他員工一度受困，數小時後獲救，火勢也在19日凌晨獲得控制。

美聯社報導，目前尚不清楚示威者為何攻擊這些報社，不過這些報社的總編輯被認為與孟加拉臨時政府領導人、諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）關係密切。

近幾個月來，伊斯蘭主義者也指控報社與印度有往來，曾在這些報社外示威。

廣告 廣告

去年8月在民主起義後共同創辦社會文化團體「革命廣場」（Inqilab Moncho）的運動人士哈迪（Sharif Osman Hadi），12日在首都達卡搭乘人力車時遭槍擊，送醫搶救數天後，因傷勢危急被送往新加坡搶救，仍於18日不治，享年32歲。

美聯社報導，兩名騎乘機車的男子尾隨哈迪，其中一人向他開槍後，犯案後兩人逃離現場。

目擊者與媒體報導指出，哈迪死訊傳出後，數百名示威者18日晚間立即走上達卡街頭，在鄰近達卡大學校園的夏巴格廣場集結，許多人高喊「真主至大」等口號。全國其他地區也出現類似抗議。

孟加拉民眾12月18日深夜闖入《黎明日報》辦公室破壞及縱火，示威者迄隔天凌晨仍未散去，在報社外喊口號。美聯社

隨後，一批示威者聚集在達卡卡爾萬巴札地區的孟加拉語最大報紙《黎明日報》（Prothom Alo）總部外，接著衝入大樓，大肆破壞並縱火焚燒。數百公尺外的另一批示威者則闖入該國最大英文報紙《每日星報》（Daily Star）的辦公室並縱火。

軍人與準軍事邊防部隊部署在兩棟大樓外，但未採取任何驅散行動。安全人員試圖勸說示威者和平離開，同時消防人員趕抵《每日星報》大樓外救火。

火勢一度困住18日深夜仍在大樓內工作的報社員工。《每日星報》記者伊斯蘭（Zyma Islam）在臉書發文表示，自己當時受困在大樓內。她寫道：「我已經無法呼吸了，煙實在太大了。」火勢於19日凌晨受到控制。

孟加拉民眾12月18日深夜闖入《每日星報》辦公室破壞及縱火，消防車趕抵現場滅火。美聯社

遭攻擊的兩家報社暫停更新線上版本，19日也未發行紙本報紙。

夏巴格廣場19日上午仍有數十名示威者聚集，誓言將持續抗議行動。

孟加拉當局表示已鎖定哈迪遇刺案嫌疑人，並稱槍手極可能已逃往印度，這個說法引發孟加拉與印度之間的新一輪外交摩擦，新德里本週召見孟加拉駐印度使節表達譴責。孟加拉方面也召見印度駐達卡使節，要求對方說明。

哈迪長期猛烈批評鄰國印度以及前總理哈希納（Sheikh Hasina），哈希納掌權15年，在去年民主起義時宣布辭職並流亡印度。孟加拉國際戰犯法院上月以反人類罪判處哈希納死刑。

哈希納下台後，印度以安全疑慮為由停止向孟加拉公民發放觀光簽證，但仍持續核發赴印度就醫的簽證。反印度示威者17日曾試圖遊行前往印度駐達卡高等專員公署，迫使該機構關閉簽證部門。

去年示威潮平息後，「革命廣場」仍持續組織街頭示威，譴責哈西娜與印度。哈迪原本計畫在下屆國會大選中參選，以無黨籍身分角逐達卡一個重要選區。孟加拉臨時政府已宣布將於明年2月舉行大選。

暗殺哈迪的兇手，據稱與哈希納領導的人民聯盟黨（Awami League）旗下學生組織有關聯。

當局表示，哈迪的遺體將於19日晚間自新加坡運回達卡。

尤努斯18日深夜發表全國電視談話，承諾將嚴懲殺害哈迪的兇手。他宣布20日為全國哀悼日，並呼籲民眾保持冷靜。

孟加拉的伊斯蘭主義者及其他反對派人士，長期指責哈希納政府在執政期間對印度過於順從。尤努斯的批評者及人民聯盟黨則指控臨時政府放任伊斯蘭主義勢力坐大。

更多太報報導

「我聽見祂要我救人」 14歲少女雪梨恐攻中勇護兩幼童

【更新】案情重大突破！布朗大學和MIT教授命案槍手為同一人

快訊／日央行宣布升息1碼 利率飆至30年最高