社運網紅翻車2／劉珮瑄誣指性侵高喊：非常驕傲！ 造謠黑歷史全曝光

劉珮瑄指控陳美華老師為性騷共犯，並在各個臉書社團上張貼此不實訊息，甚至隨機寄信給中山大學學生抹黑陳美華。（圖／翻攝翻攝捍衛家庭學生聯盟臉書）

自由作家劉珮瑄（原名：吳馨恩）就讀國立中山大學社會系時涉性平案件及家暴案件，向中山大學社會科學院長陳美華教授探聽調查詳情被拒。自此之後，劉珮瑄便在各大臉書指稱陳美華為性侵共犯，甚至隨機寄信給中山大學在校生誣指陳美華協助性侵，並稱「對陳性侵共犯美華做的事情，我至今都非常驕傲」。新竹地院於2025年12月19日宣判，處劉珮瑄拘役50日，得易科罰金，可上訴。

向陳美華老師探聽失敗以後，劉珮瑄分別在自己的臉書以及澳洲國立大學臉書等各大社群，公開控訴對方「一邊義正言辭講MeToo，自己涉案就刪留言。」、「你先處理自己的性平案件再說吧」甚至還謊稱對方「協助性侵女學生一案目前暖暖協會和民間司法改革基金會協助提起告訴，地檢署正在偵辦」。

劉珮瑄指控A同學對其性侵，實際上她當時疑似因為感情糾紛，持刀闖進對方的住家，引起對方困擾及恐慌。（圖／翻攝DCARD）

除此之外，劉珮瑄還會隨機寄送電子信件給中山大學的學生以及利用研討會報名系統可自由輸入文字處，指控陳美華為性侵共犯，前後共計輸入21次。在經過多次的騷擾以後，陳美華老師決定不再姑息，在中山大學、中山大學社會系的協助下，委由律師對劉珮瑄進行提告。

劉珮瑄在偵查中稱「我的言論符合刑法第311條之免責條件，告訴人是一個知名學者，她作為一名公眾人物，在這種公共議題的倡議脈絡下，她的名譽本來就要有所退讓，我的這些手段只是不得不的手段」。此外，在新竹地院審理過程中，劉珮瑄則供稱，「我對本案所為非常驕傲，我做為性侵案犯罪的被害人，我當然會有情緒，會有報復的想法，我的動機是複雜，我有私怨成分也有公益成份」等語。

當時劉珮瑄甚至在臉書上揚言要將對方電暈，並疑似說要毒害對方。（圖／翻攝捍衛家庭學生聯盟臉書）

新竹地院認為，劉女所為已犯散布文字誹謗罪，審酌其學識甚高、智識成熟，僅因出於私怨而未以理性、合法的方式為之，接續散布貶抑告訴人陳美華名譽的文字，且始終否認犯行等，於2025年12月19日判處劉女拘役50日，可上訴。

不過劉珮瑄的爭議並非只有這一樁，根據本刊調查，劉珮瑄在改名前曾指控一名吳男對其性侵，於2018年向桃園地檢署告發強制性交，同時劉珮瑄也向桃園地方法院提出民事侵權行為損害賠償訴訟，準備讓對方吃「刑民全餐」不料暫以失敗收場。

刑事部分，案經檢察官偵辦以後，認定吳男罪嫌不足，做出不起訴處分。但劉珮瑄不服，向高檢署聲請再議後，由高檢署發回桃檢續查，但此案依然於2019年3月17日由檢方認定吳男罪嫌不足，做出不起訴處分。

民事部分，桃園地院認為，雙方於2016年7月24日凌晨發生性行為以後，同日上、下午仍一同出遊，並參加演講活動，倘若被迫發生性行為，理應會有排斥、遠離或報警、驗傷反應，但劉珮瑄當下卻以無交通工具為由，請被告載其至講座現場，不符合被害人通常反應且證據不足為由，駁回劉女的請求。劉女不服，提出上訴，二審也遭駁回。

劉珮瑄表示，對自己的所作所為感到驕傲，並解釋自己會稱陳美華為「共犯」是因為當時申訴性平案件時，對方未依規定於24小時內通報，違反性平教育法22條。劉佩瑄說，我的共犯指涉的是「社會學中的制度性共犯」，是一種評價，而非法律所定義的「共犯」，但原審法官錯把評價當成事實描述。並強調自己沒有要退讓，因為對方構成行政違失被調查是事實，目前自己已經提出上訴。

