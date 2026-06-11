社頭劉氏家廟芳山堂修復竣工 重現歷史風華傳承文化記憶

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▲社頭劉氏家廟芳山堂修復竣工大合照（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於今(11)日上午在彰化縣歷史建築「社頭劉氏家廟芳山堂」舉行竣工慶賀活動，彰化縣長王惠美致贈劉氏家廟芳山堂「芳衍彭城」匾額以表慶賀，社頭劉氏芳山堂建築主體管理修護協會代表與地方仕紳、劉氏宗親共同出席揭匾，祝賀劉氏家廟芳山堂重現歷史風華。

▲彰化縣長王惠美致贈劉氏家廟芳山堂「芳衍彭城」匾額以表慶賀。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，劉氏家廟芳山堂是社頭地區劉姓宗族的精神象徵，也是先民進入八卦山麓開拓發展的重要見證。芳山堂為彰化地區劉姓特有堂號，不僅凝聚宗族情感，更承載世代傳承的價值。建築融合日治昭和時期洗石子工法、精緻泥塑與彩畫藝術，不僅三川殿正面泥雕細膩生動，疊斗式木架構與座獅雕塑也具有建築史與技術史上的珍貴意義，民國99年公告登錄為本縣歷史建築。

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▲社頭劉氏家廟芳山堂全景。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，文化部文化資產局於112年核定這次修復工程總經費4,926萬元，其中文資局補助3,940萬8,000元(80%)、縣府配合款738萬9,000元(15%)、家廟自籌款246萬3,000元(5%)，施工過程中發現隱蔽部分，增加屋架構件等工項，由縣府追加變更設計款100萬元。中央、縣府與家廟共同投入資源，展現公私協力守護文化資產的成果。

王惠美表示，本次工程自113年4月開工，115年2月順利竣工。縣府在115年4月向文資局爭取後續彩繪及裝飾性構件調查及設計經費，期盼分階段完成整體修復工作，讓芳山堂不僅重現歷史風華，更成為世代傳承、永續活化的重要文化據點。

文資局古蹟聚落組組長林炳耀表示，芳山堂見證社頭發展，感謝王縣長縣府團隊的努力，以及曾文吉建築師及棟泰營造的用心，這裡不僅是重要文化資產，也是中央跟地方協力合作的成果。

社頭鄉長蕭浚二表示，芳山堂是社頭鄉的重要文化資產，感謝文資局與縣府補助修復經費，讓後代子孫能實際接觸歷史，未來將可串聯鄰近觀光景點，帶動社頭鄉觀光發展。

社頭劉氏芳山堂建築主體管理修護協會常務理事劉春營表示，芳山堂的劉氏宗親從三百年前就搬到這邊生根，感謝王縣長以及文化部的支持，才能迎來芳山堂的修復竣工。

文化局表示，此次修復工程不僅讓芳山堂恢復昔日風貌，更重要的是凝聚地方宗族對文化資產保存的認同與參與，縣長致贈匾額「芳衍彭城」意指源自彭城的劉氏一脈，其優良的家風與祖德在「芳山堂」開枝散葉、傳承不絕。縣府未來將持續推動文化資產保存與活化工作，讓文化資產融入民眾生活，成為灌溉地方發展的重要養分。