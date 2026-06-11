社頭劉氏家廟芳山堂修復竣工 重現歷史風華
▲縣長王惠美致贈劉氏家廟芳山堂匾額以表慶賀，祝賀劉氏家廟芳山堂重現歷史風華。（記者方一成攝）
彰化縣政府於今（十一）日上午在彰化縣歷史建築「社頭劉氏家廟芳山堂」舉行竣工慶賀活動，彰化縣長王惠美致贈劉氏家廟芳山堂「芳衍彭城」匾額以表慶賀，社頭劉氏芳山堂建築主體管理修護協會代表與地方人士、劉氏宗親共同出席揭匾，祝賀劉氏家廟芳山堂重現歷史風華。
王縣長表示，劉氏家廟芳山堂是社頭地區劉姓宗族的精神象徵，也是先民進入八卦山麓開拓發展的重要見證。芳山堂為彰化地區劉姓特有堂號，不僅凝聚宗族情感，更承載世代傳承的價值。建築融合日治昭和時期洗石子工法、精緻泥塑與彩畫藝術，不僅三川殿正面泥雕細膩生動，疊斗式木架構與座獅雕塑也具有建築史與技術史上的珍貴意義，民國九十九年公告登錄為本縣歷史建築。
王惠美表示，文化部文化資產局於一一二年核定這次修復工程總經費四九二六萬元，其中文資局補助三九四0萬八000元、縣府配合款七三八萬九000元、家廟自籌款二四六萬三000元，施工過程中發現隱蔽部分，增加屋架構件等工項，由縣府追加變更設計款一00萬元。中央、縣府與家廟共同投入資源，展現公私協力守護文化資產的成果。
王惠美表示，本次工程自一一三年四月開工，一一五年二月順利竣工。縣府在一一五年四月向文資局爭取後續彩繪及裝飾性構件調查及設計經費，期盼分階段完成整體修復工作，讓芳山堂不僅重現歷史風華，更成為世代傳承、永續活化的重要文化據點。
文資局古蹟聚落組組長林炳耀表示，芳山堂見證社頭發展，感謝王縣長縣府團隊的努力，以及曾文吉建築師及棟泰營造的用心，這裡不僅是重要文化資產，也是中央跟地方協力合作的成果。
社頭鄉長蕭浚二表示，芳山堂是社頭鄉的重要文化資產，感謝文資局與縣府補助修復經費，讓後代子孫能實際接觸歷史，未來將可串聯鄰近觀光景點，帶動社頭鄉觀光發展。
社頭劉氏芳山堂建築主體管理修護協會常務理事劉春營表示，芳山堂的劉氏宗親從三百年前就搬到這邊生根，感謝王縣長以及文化部的支持，才能迎來芳山堂的修復竣工。
彰化縣文化局表示，此次修復工程不僅讓芳山堂恢復昔日風貌，更重要的是凝聚地方宗族對文化資產保存的認同與參與，縣長致贈匾額「芳衍彭城」意指源自彭城的劉氏一脈，其優良的家風與祖德在「芳山堂」開枝散葉、傳承不絕。縣府未來將持續推動文化資產保存與活化工作，讓文化資產融入民眾生活，成為灌溉地方發展的重要養分。
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