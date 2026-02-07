社頭廣興活動中心動土 樂齡新據點

廣興村為社頭鄉人口最多的村別，鄉公所特別覓地在仁愛二路興建聯合活動中心，該建築朝向複合型活動中心規畫，7日舉辦動土典禮，鄉長蕭浚二表示，聯合活動中心基地約300坪，1樓做為活動中心，2樓做為村里辦公室，預計今年底完工，此外建物計畫興建5層樓，預做長遠規畫，未來持續爭取經費，期許未來加入日間照顧中心等場域。

蕭浚二表示，廣興村為社頭鄉人口最多的村別，有近5000人，占全鄉人口12％，目前沒有一處能提供社區居民集會、舉辦各項活動及開辦社區照顧關懷據點等場域，因此公所積極尋覓適合土地，最終選址於仁愛二路廣興段806地號，基地面積約1164平方公尺，做為興建聯合活動中心用地。

該基地為機關用地，公所取地經費逾4400萬元，另自籌1500萬元經費，用於興建戶外停車空間及1、2樓，1樓空間有70坪，規畫社區居民活動集會空間、開辦社區照顧關懷據點合併C級巷弄長照站與防災避難空間使用，2樓有30坪，將做為村辦公室。另泰安岩7日捐贈100萬元，將做為購置內部設備經費使用。

此外，因廣興村65歲以上老年人口占900多人，在高齡化社會下，長者人口比例將日漸增加，為照顧更多長輩，蕭浚二說，鄉公所後續也將朝向複合型活動中心規畫，有日間照顧空間，為白天需要照顧的失能、失智長者提供全天或半天的專業照顧與活動，讓長輩能在社區中「在地安養、在地老化」，同時減輕家屬的負擔，讓聯合活動中心能成為兼顧生活、照顧與安全的據點。