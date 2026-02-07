社頭廣興聯合活動中心今動土 讓長輩在地安養老化

▲社頭鄉公所於今日上午在「社頭鄉廣興聯合活動中心」興建預定地辦理該活動中心動土。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】社頭鄉公所於今（7）日上午在「社頭鄉廣興聯合活動中心」興建預定地辦理該活動中心動土典禮，現場由社頭鄉長蕭浚二、代表會主席陳慶福及各位代表、廣興村長劉淑玲、廣興社區鄉親等各界來賓，共同參與新建工程開工動土儀式，社頭鄉廣興聯合活動中心正式邁出重要的一步。

社頭鄉長蕭浚二表示，廣興村為社頭鄉人口最多的村別，人口數近5千人，佔全鄉人口12%，其中65歲以上老年人口佔900多人，面臨高齡化社會來臨，長者人口比例增加，目前尚無一處能提供社區居民集會、舉辦各項活動及開辦社區照顧關懷據點等推展社區發展工作之場域，在地鄉親亦相當期盼有個適合集會場所，因此公所積極尋覓適合土地，最終選址於仁愛二路廣興段806地號，基地面積1,164平方公尺，做為興建聯合活動中心之基地，後續亦將朝向複合型活動中心，可兼具日間照顧中心規劃，以照顧更多的長輩，也特別感謝社頭鄉民代表會主席陳慶福及所有代表的全力支持。

社頭鄉廣興聯合活動中心新建工程設計理念注重多功能性與社區服務融合，滿足不同年齡層居民的需求，提升社區的凝聚力與活力，預計分為二期興建期程施工，第一期工程興建戶外停車空間及建物一樓活動空間，規劃社區居民活動集會空間、開辦社區照顧關懷據點併C級巷弄長照站與防災避難空間；第二期工程規劃日間照顧空間，為白天需要照顧的失能失智長者提供全天或半天的專業照顧與活動，內容涵蓋生活自理訓練、健康促進、休閒社交、餐飲及交通接送、為家屬提供諮詢與喘息服務，鼓勵長者能多走出家門到社區參與活動，藉以促進健康，預防及延緩失能，讓長輩能在社區中「在地安養 在地老化」，同時減輕家屬的負擔，讓聯合活動中心能成為兼顧生活、照顧與安全的據點。

社頭鄉長蕭浚二表示，至上任三年多以來重視鄉民之福利及權利，如興建公設民營托嬰中心、社區活動中心、開辦社區照顧關懷據點及提高重陽敬老禮金，讓鄉親倍感幸福。公所將持續推動公共建設，期待迎接嶄新的現代化的社區活動空間，內心滿懷期待與感動，這不只是硬體建設的開始更是社區凝聚力的象徵，未來期待這將成為長輩安心交流、青銀共融、在地安養、居民聯誼的溫暖基地，很榮幸見證這一刻一起為我們的家園努力。