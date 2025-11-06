社頭清水國小通學步道改善工程未獲明確回應 家長：孩子們的安全不能再等





彰化社頭鄉清水國小通學步道改善工程自提案以來已逾兩年半，期間家長委員會不斷向地方及主管單位反映孩童通學安全的需求，然而相關進度始終未獲得明確回應。

今（6）日，張啓楷立法委員國會辦公室特派社頭鄉代邱湧錩服務團隊到校參與「施工前說明會」。會中，團隊向交通部長陳世凱針對進度透明、施工與完工時間表以及施工期間交通維持與安全方案等議題提出相關建議。希望可以早日完成，並且在施工期間減少因清水路口通行量大所造成的造交通黑暗期。

廣告 廣告

清水國小通學步道改善工程未獲明確回應 家長強調：孩子們的安全不能再等

會中，榮譽家長會長蕭明芳及清水蕭錦明老師代表校方強調：「孩子們的安全不能再等待！我們已經為這項提案努力超過兩年，地方的訴求必須被重視，不能再讓它們淹沒在繁瑣的行政流程中！」

社頭鄉民代表邱湧錩表示，此次通學步道改善工程不僅是校園工程議題，更是學生上下學安全及地方家長社群的長期訴求。他期待中央各部會能真正重視地方聲音，關注在地需求。邱代表還強調，未來將與張啓楷委員共同持續關心彰化，促進地方與中央之間的資訊流動，確保透明、務實且有效的溝通。

更多新聞推薦

● 統戰「歸家APP」一鍵投誠？北市2萬8千人登記 陸委會回應了