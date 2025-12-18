社頭清水岩寺歲末點燈活動 現場發送限量的「馬年百元錢母」





彰化縣社頭鄉最具代表性的歷史古剎「清水岩寺」，為迎接嶄新的一年並回饋廣大信眾，將於12月20日晚上七時，在寺前廣場盛大舉行一年一度的「歲末點燈祈福」活動。邀請到台南大能精舍湛因法師誦經主法，為過去一年畫下圓滿句點，並以正念迎接即將到來的馬年。廟方誠摯邀請在地鄉親闔家蒞臨，共同在佛前燃燈祈福，為來年點亮希望與平安。活動結束後，清水岩寺將現場發送限量的「馬年百元錢母」（發財金）。這份經過法會加持的結緣品，寓意著財源廣進、好運旺來，深受歷年信眾期待。

清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福指出，歲末點燈祈福是寺方行之有年的重要傳統，旨在透過莊嚴的佛教儀軌，恭請湛因法師領眾誦經主法，祈求諸佛菩薩加被，庇佑十方善信在新的一年平安順遂、萬事如意。同時，也為地方祈願風調雨順、國泰民安。

陳慶福表示，希望藉由這場殊勝的法會，為過去一年畫下圓滿句點，並以正念迎接即將到來的馬年。為方便信眾預約明年春節的光明燈、太歲燈及藥師燈，清水岩寺特別說明，預約登記管道已經開啟。信眾除了可以在平日或假日白天親臨清水岩寺服務台填寫資料外，寺方也貼心提供「線上報名」服務，讓忙碌的現代人能透過網路輕鬆完成登記，不論身在何處，都能為家人點燈祈福。其中，光明燈祈求元辰光彩、平安順遂；太歲燈助流年平安、諸事順遂；而藥師燈則專注於祈求身體健康、病體康健。

廟方表示，無論是現場報名或使用清水岩寺的線上點燈系統，流程皆安全可靠，歡迎信眾多加利用。為了與參與今晚歲末祈福活動的鄉親結緣，活動結束後，清水岩寺將現場發送限量的「馬年百元錢母」（發財金）。這份經過法會加持的結緣品，寓意著財源廣進、好運旺來，深受歷年信眾期待。

廟方提醒，錢母數量有限，每人限領一份，歡迎信眾提早抵達會場排隊領取，分享這份新年喜氣。清水岩寺誠摯邀請所有鄉親朋友，在20日晚撥冗前往，一同感受年節溫馨祥和的氣氛，在燈海中許下新年新願望。

