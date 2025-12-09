社頭環保站烘焙坊 饅頭義賣做慈善

彰化社頭環保站裡有個烘焙坊，每個月固定有二十多位志工來做饅頭，愛心義賣款項通通捐給慈濟。當初是志工陳燕錫自掏腰包，購買機器讓大家來做饅頭，還有專業麵包師傅教大家做法，用愛心做出來的饅頭，健康、好吃又美味，廣受好評。

社頭環保站裡的烘焙坊，聚集好多位志工，大家都想來盡分心力。

志工詹忠興守著攪拌機，該放入多少食材、比例怎麼抓，這是最困難的一個步驟。

慈濟志工 詹忠興：「今天訂單下來，要多少個，我們就要算出它的數量多少，還有一個黃金比例，比例不是一般的麵粉攪拌水，攪拌就好了，不是這樣子，糖度、鹽度，還是一些五穀的，太多也不行，太少也不行。」

廣告 廣告

做麵包資歷40年，詹忠興教大家怎麼做出美味饅頭，而當初有這個發想，把花蓮做饅頭的配方技術，帶回來的是葉東壬，長達十多年，每個月到精舍做饅頭。

慈濟志工 葉東壬：「希望說把這個饅頭帶回來給大家，健康的饅頭給大家吃，做就對了，就每次做得很開心，包括參與每一次活動。」

團隊決心做饅頭義賣，但一開始缺少設備，志工陳燕錫自掏腰包，購買機器讓大家有機會來植福田，設備加上冷氣總共花費四十多萬。

慈濟志工 陳燕錫：「促成一樁好事，讓大家能夠更健康，這一年多來，志工很投入，不但做得歡喜，大家向心力就越強。」

揉麵團、壓麵團，按照步驟來，做出的饅頭好吃、健康廣受歡迎，還有台北人訂購。

慈濟志工 李芷鳳：「我們認識的他訂，我們用寄的，讓人家吃健康，又義賣的善款，幫助有需要的人。」

做愛心饅頭義賣，志工合作過程凝聚更多共識，這段路能走得更深遠。

更多 大愛新聞 報導：

藍毘尼教師來台取經 部落試教文化交流

大林慈院急診醫師 偏鄉往診感觸多

