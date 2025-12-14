社頭織襪芭樂節湧萬人 業者關稅壓力下「殺很大」清庫存

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025社頭織襪芭樂觀光節今（12）日開幕，上午起即吸引上萬人潮湧入，會場人聲鼎沸、攤位前排滿購物人龍。受美國對台灣織襪課徵20%至32%對等關稅，加上原有進口關稅及匯率變動影響，彰化織襪產業面臨訂單縮減與成本上升的雙重壓力，不少業者把握年度大型活動檔期，祭出大幅折扣促銷，吸引消費者搶購。

彰化縣長王惠美表示，社頭織襪芭樂觀光節已連續舉辦24年，感謝前鄉長魏陳春惠創辦活動，以及中央與地方長期支持，使活動逐年擴大、成為社頭重要品牌。她指出，社頭不僅是全台重要織襪產地，也是芭樂主要產區，芭樂營養豐富、品質優良，近年成功外銷國際，邀請民眾到社頭品嘗鮮果、選購優質織襪，支持在地產業。

活動自昨（11）日中午提前開賣，今天舉行開幕典禮後人潮持續湧現，周邊道路一度出現壅塞情形。多名攤商表示，今年因外銷受阻，庫存量明顯增加，約比往年多出三至四成，藉由觀光節加大促銷力道，希望加速去化庫存、穩定營運。

2025社頭織襪芭樂觀光節熱鬧登場，人潮擠爆會場，織襪業者祭出大折扣清庫存，民眾大包小包滿載而歸。（記者陳雅芳攝）

有織襪業者指出，對等關稅對出口美國的大型業者衝擊最為直接，訂單被砍後，小型代工廠也受到連帶影響，因多數訂單來自大廠。今年美國市場消費力道減弱，但國內人工及原料成本已提前投入，生產無法喊停，造成庫存壓力加重。

業者也觀察，今年觀光節現場買氣表現不俗，除促銷價格具吸引力外，可能與政府普發現金一萬元提升消費意願有關，期盼藉此將堆積庫存逐步消化。

社頭鄉長蕭浚二表示，社頭具備「芭樂多、襪子多、董事長多」的產業特色，織襪芭樂觀光節邁入第24年，已成為地方年度重點活動。今年除延續活動規模外，並在杜鵑花大道（忠義路）規劃花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶展區，且與「懶散兔＆啾先生」合作推出授權氣偶，吸引親子與遊客拍照打卡，盼帶動地方觀光與產業發展。