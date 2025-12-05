社頭織襪芭樂節 規模升級提供多元遊程

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣社頭鄉一年一度的「織襪芭樂觀光節」將於12月12至14日在社頭果菜市場熱鬧登場，今年活動規模再升級，結合織襪產業與在地芭樂特色，打造花海、稻草創意裝置藝術、造型燈籠及大型氣偶展區，並安排免費接駁車串聯各景點，提供民眾多元遊程選擇。

社頭鄉長蕭浚二今（5）日在杜鵑花大道花海園區主持活動宣傳會表示，今年節慶活動範圍擴大，不僅在忠義路打造花海與稻草創意裝置藝術區，還引進與人氣IP「懶散兔＆啾先生」合作的超萌氣偶，與其他大型造型氣偶同步展出，增添趣味與打卡亮點。

現場彩繪燈籠沿社頭火車站前延伸約1公里，公有零售市場旁更設置2025臺灣燈會副燈「福耀蛟龍」及數座造型花燈，夜間燈光點亮街區，營造節慶氛圍。

蕭浚二說，活動特別規劃免費接駁車串聯會場與周邊景點，方便遊客順暢移動，另可在火車站租借 MOOVO 電動輔助自行車，自由暢遊社頭各大景點。為推廣地方特色產品，今年繼續舉辦「用愛心兌好襪」活動，民眾憑11、12月發票2張即可兌換一雙社頭好襪，至活動會場或景點拍照打卡再加碼送一雙，限量贈送、送完為止。

活動也行銷在地芭樂及農特產品，並提供古早味米苔目與限量芭樂創意料理供民眾免費品嘗，讓遊客在欣賞藝術與燈光之餘，也能品味在地美食。今年花海盛開期延至明年元旦後，但稻草裝置藝術現已吸引民眾搶先拍照打卡，為冬日增添溫暖色彩。

開幕式將於13日上午10時舉行，3天晚間在社頭果菜市場、社頭火車站及杜鵑花大道均安排藝人表演。